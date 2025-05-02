偵辦台中罷綠委　檢：搜索8處約談10餘人

國民黨台中市黨部。（中評社 方敬為攝） 中評社台北5月2日電／檢調偵辦罷免民進黨籍“立委”死亡連署，今天擴及台中市，台中地檢署今天上午會同“調查局”人員，針對台中兩位區域民進黨籍“立委”何欣純、蔡其昌罷免連署涉及偽造文書，赴國民黨台中市黨部搜索，上午11點半搜索完畢，共帶走8名黨工問訊，以及一台電腦主機。台中地檢署2日表示，不預設特定立場，秉持客觀中立態度偵辦案件，並嚴格遵守法定程序，將儘速調查、釐清事實。



中檢也表示，共計8處執行搜索，約談涉嫌人及證人合計10餘人到案說明，詢（訊）問、調查程序持續進行中。



檢調擴大偵辦罷免死亡連署，2日上午對國民黨台中市黨部、太平區、豐原、潭雅神黨部展開搜索。共帶回包括國民黨台中市黨部一組總幹事伍康龍、二組總幹事楊大緯、三組總幹事陳劍鋒以及太平區黨部書記王忠輝、副書記程翌全、豐原區黨部執行長余爵安、潭雅神黨部執行長邱仕誼、大里區黨部執行長洪麗香等人問訊。其中伍康龍是負責輔選業務，楊大緯是負責社團聯繫工作、陳劍鋒是負責媒體聯繫。



台中地檢署2日發布新聞稿表示，日前接獲“中選會”告發，台中市蔡姓、何姓、顏姓、黃姓及廖姓等多位“立法委員”罷免提議案疑涉不法情資，旋即指派檢察官積極偵辦。



台中地檢署指出，經向“中選會”、台中市選委會調取罷免提議書等資料分析比對，並進行相關查證，發現提議人名冊涉有刑法之偽造文書、違反個人資料保護法等罪嫌，於2日指揮重案支援中心檢察事務官、司法警察及“法務部調查局”台中市調查處、中部地區機動工作站及航業調查處，持台中地方法院核發搜索票，至台中市西屯區、大雅區、清水區、梧棲區、太平區、大里區、彰化縣和美鎮等涉嫌人住居所、辦公處所及某政黨地方黨部，共計8處執行搜索，約談涉嫌人及證人合計10餘人到案說明，詢（訊）問、調查程序持續進行中。



台中地檢署強調，本署不預設特定立場，秉持客觀中立態度偵辦案件，並嚴格遵守法定程序，將儘速調查、釐清事實。