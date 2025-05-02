核三廠2號機將除役　張善政：產業界焦慮

桃園市長張善政。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園5月2日電（記者 盧誠輝）核三廠2號機將在5月17日停機除役，台灣將正式邁入“無核時代”。中國國民黨籍桃園市長張善政今日表示，對身為全台最大工業城市的桃園而言，面對產業集中、人口成長，用電需求節節上升，加上即將到來的夏季高峰期，電力是否穩定，已成為市民與產業界普遍的焦慮來源。



張善政今日赴桃園市大園區視察新設青山非營利幼兒園，包括國民黨籍桃園市議員徐其萬、民進黨籍桃園市議員游吾和、魏筠、桃園市府教育局長劉仲成、桃社團法人台灣三之三生命教育學會理事長葛惠等人均一同出席。



張善政指出，回顧去年4、5月，短短半個多月內，桃園就發生20起停電事件，影響近30萬用戶。頻繁跳電所造成的不便與民怨，正凸顯了老舊電網與基礎設施韌性不足的結構性問題。過去一年，市府也主動向台電提出建立“供電合作平台”，協助協調用電工程，加快公共設施的供電與送電流程。自平台啟動以來，已成功解除91件列管案件，為桃園用電帶來實質改善。



張善政認為，面對國際關稅變局與AI、半導體等高耗能產業的快速擴張，台灣迫切需要的是一套穩健、可持續的能源戰略，而不是持續依賴補貼來掩飾深層問題。台電基層員工的憂慮其實也反映了全民對能源未來的集體不安。



張善政強調，夏天即將到來，用電壓力勢必升高。他誠摯期待，中央能傾聽第一線與各界的聲音，及時回應，通盤檢討，讓台灣的供電體系更穩定，人民用電更安心。