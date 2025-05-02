星鏈未在台落地　卓榮泰：須維持“國安”可控

左起NCC代理主委陳崇樹、“行政院長”卓榮泰、“數發部”長黃彥男。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月2日電（記者 張穎齊）中國國民黨籍“立委”翁曉玲2日質詢，台灣中低軌衛星遲遲不使用具有市場龍頭角色的星鏈（Starlink），是否考量SpaceX執行長伊隆‧馬斯克與大陸關係良好？“行政院長”卓榮泰坦承，政治考量必須要有，要維持“國安”的可控。“數發部長”黃彥男則表示，星鏈並未申請來台營運。



星鏈目前共有8400多顆衛星，壟斷全球中低軌衛星市場。一網（OneWeb）則是歐洲通訊衛星公司的一家子公司，目前衛星僅648顆。台灣目前只與OneWeb一家簽約合作，未開放與Starlink合作。



“行政院長”卓榮泰2日赴“立院”進行施政報告並備詢表示，備援系統不是普遍性、長時間性，而是提供“國安”緊急救難時的通訊，台灣使用與OneWeb同步衛星，涵蓋面可更充足。至於不用Starlink，政治考量是必須要有，台灣在備援系統中，優先要與安全穩定合作的廠商。另外根據台灣的《衛星廣播電視法》限制，台灣的外資法人已高達5到6成，台灣必須維持“國安”在可控的環境。



翁曉玲質詢，2023年“數位發展部”在台灣布建773個非同步衛星終端設備站，70個基地台後傳鏈路站點，在國外日本、美國關島、泰國建置3個非同步軌道衛星站點，但若在戰時，台灣有6800多處基礎設施，773個夠嗎？另外海纜1.2G網路頻寬也不夠。台灣自己要不要有接收站？若因政治因素，訊號打不回台灣，有沒有緊急應變？只跟OneWeb簽約嗎？比OneWeb還廣的Starlink是壟斷全球中低軌衛星，因法規障礙不用？還是考量馬斯克與大陸友好？但馬斯克也是美國總統特朗普的朋友，其實Starlink不容易受到來自敵對勢力威脅，現在美國關稅戰，又對台灣提出排除非關稅貿易障礙項目；另外也不考量開放一般民用衛星通訊服務？



“數發部長”黃彥男答詢，773個非同步衛星終端設備站因預算問題，無法全部營運，目前就衹有170個站點，而這是用在災變時能緊急的體系，不開放給民間。未來2、3年，美國也會有新系統加入，“數發部”會持續擴充、與“國科會”合作去布建，衛星系統會有足夠頻寬，也會有指揮系統；而在日本、關島、泰國建置，這樣才有辦法24小時通訊、增加頻寬。另外任何衛星提供服務，都要自己來申請、還有提出衛星頻率、頻段，但Starlink都沒來申請，所以台灣無法使用，當然“國安”、人民安全很重要。



NCC通訊傳播委員會代理主委陳崇樹說，衛星無國界，但若有敵對意識的國家，恐利用此對台灣的“國安”有影響。



翁曉玲也質詢，南歐伊比利半島西班牙、葡萄牙日前發生大停電，蔡英文任內5次大停電，當發生戰時、天災地變，台灣被大規模網路癱瘓怎辦？另外她4月18日索資海纜若斷了的因應作為，卓為何不給？卓榮泰答詢，針對若天災地變造成停電通訊困難，政府會朝多元建置，備援再備援，包括網路、行動網路、海纜、衛星等多重建置；至於索資會再盡快處理。國民黨籍“立法院長”韓國瑜也罕見要求，請卓榮泰盡速將翁曉玲的索資提供。



翁曉玲問，卓榮泰不是說這周要公布NCC委員？卓榮泰則說，人事已確定了，但部分委員還有家庭、生活安排的因素，再給多點時間，這次名單會有很大的不一樣。