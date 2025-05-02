盧秀燕堅持上班日不談黨務　幕僚暗示明再談

台中市長盧秀燕。（中評社 方敬為攝） 中評社台中5月2日電（記者 方敬為）檢調偵辦罷免“立委”死亡連署，今天上午會同“調查局”人員，赴中國國民黨台中市黨部等地搜索，共帶走10餘人訊問，國民黨籍台中市長盧秀燕整天被媒體追問回應，3個公開行程，皆沉默不語，甚至派幕僚向媒體表示，“今天不再回應任何議題”，讓記者相當詫異。



不過，幕僚也向媒體透露，因為今天是上班時間，不便回應非公務議題，“明天（周六）不是上班日，或許有機會”。



檢調擴大偵辦罷免死亡連署，2日大動作搜索國民黨台中市黨部、太平區、豐原、潭雅神黨部等處，帶回8名黨工並扣留電腦、手機等證物。



台中市地檢署下午發出新聞稿，強調未預設特定立場，更指偵辦“立委”罷免連署涉及不法情資，並非只對綠委何欣純、蔡其昌的罷免連署案，也包括罷免國民黨籍“立委”顏寬恒、廖偉翔、黃健豪等連署案涉及偽造文書等情事偵辦，共約談涉嫌人及證人合計10餘人到案說明，訊問，調查程序持續進行中。



針對國民黨多個地方黨部遭搜索，盧秀燕今天上午出席2個公開行程，面對媒體詢問時只答“謝謝”，下午出席模範勞工表揚大會，同樣不予回應，直接走入會場。



盧秀燕隨後派秘書王子瑄向媒體轉達“市長今天不再回應任何議題”，並表示，因為今天是上班時間，不便回應非公務議題，“明天（周六）不是上班日，或許有機會”。



