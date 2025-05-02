“海巡署”後勤支援　台海研院調查太平島生態

太平島三種陸寄居蟹中，體型最大的短掌陸寄居蟹。（圖：海洋研究院提供） 中評社高雄5月2日電（記者 蔣繼平）南沙群島太平島距離台灣1600公里，是台灣最南端的領土。台灣“海委會”所屬的海洋研究院2021年底完成南沙海洋研究站建置，在“海巡署”後勤支援下投入生態基礎調查，今天發布去年研究報告指出太平島陸寄居蟹天然殼源充足，也沒有揹負人造垃圾，棲地環境相對天然。



海洋研究院2日發新聞稿表示，2021年底完成南沙海洋研究站建置，在“海洋委員會”的經費支持、“海巡署”持續不間斷的後勤支援下，近年投入南沙太平島海域的生態基礎調查，與海內外學術單位合作進行相關研究，讓南沙太平島研究站成為南海生態保育的關鍵據點。



南沙海洋研究站研究人員於2024年至太平島進行陸寄居蟹調查研究，分別於島上的乾季（3月）和濕季（7月）兩個季節使用掉落式陷阱採樣法，研究島上的陸寄居蟹多樣性。



經外部形態及DNA分析發現，太平島上一共有三種陸寄居蟹，分別是“皺紋陸寄居蟹（Coenobita rugosus）”、“短掌陸寄居蟹（Coenobita brevimanus）”及“橙紅（珠粒）陸寄居蟹（Coenobita perlatus）”，其中以皺紋陸寄居蟹為最優勢的種類。



該研究也發現，陸寄居蟹超過9成都是揹負天然的海螺殼，且都沒有揹負人造垃圾的情況，顯示太平島陸寄居蟹所需的螺殼資源仍是相當充足，棲地環境也是相對天然。



“太平島”位於南海南沙群島北部中央鄭和群礁西北角，面積0.51平方公里，是南沙群島中最大的天然島嶼。島上人口：公務員220人、平民4人（醫生1人、護理人員3人）；常住人口共5人。隸屬於高雄市旗津區中興里，與高雄港相距1600公里。