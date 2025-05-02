新台幣罕見狂升　卓榮泰否認美國施壓

“行政院長”卓榮泰。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月2日電（記者 張穎齊）新台幣兌美元匯率2日暴衝，以31.064元作收，飆升9.53角，十分罕見。“行政院長”卓榮泰今在“立法院”答詢時否認美國施壓，表示政府對股匯穩定還是要有作為，會關心，“央行”下周或許會向“政院”報告。



新台幣匯率2日早盤上演暴衝驚奇秀，開盤32.10元，最高30.77元、最低32.105元，曾單日狂升逾1元，讓市場驚呆。



“行政院長”卓榮泰2日赴“立院”進行施政報告並備詢。卓榮泰表示，大升值的確對產業調適有大衝擊，台灣不是政治操作貨幣市場，對股市仍會有3套措施去穩定，若“央行”認為要多投注，政府就會做因應措施。



中國國民黨籍“立委”羅明才、徐巧芯都質詢追問，匯率已突破“央行總裁”楊金龍防線，難道不是受到美方壓力嗎？“央行”不出手干預，未來有無可能30兌1？27兌1？台灣外匯存底有8成是美國公債，全部都押寶美元，又要迎合美國總統特朗普大幅貶值美元、犧牲台灣損失、讓美國再次偉大？



卓榮泰答詢否認美國施壓台幣升值，表示當然升值對台灣出口產業有大衝擊，政府會協助、提出產業會支持的方案。不過現在面臨到的都還在判斷中，並無發生到不可控。當然穩定股匯，政府當要有番作為，會持續觀察。



針對藍委羅明才問到“主權基金”，卓榮泰說，當然過去是很謹慎保守，現在台灣的財力、產業發展、國際局勢，是可主動去討論此話題，但要有專法及管理單位機制，資金規模也要公開透明運作，目前都還在討論的構想過程中，距離成立，需要有力到去讓專法成立。



羅明才再問，美國發動關稅戰，台灣的紅標米酒是否也受到影響漲價？怎辦？卓榮泰則說，台灣已有料理米酒的經驗，希望就維持在此基礎上；當然在台美談判過程中，美方應會顧及台灣消費者的使用習慣。