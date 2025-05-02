英媒指賴朝野關係惡性循環　卓榮泰：都有責

卓榮泰答詢。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月2日電（記者 張穎齊）英國媒體《經濟學人》雜誌報導台海情勢逐漸危險，有3大關鍵變數，第3項就是賴清德與在野黨關係長期惡性循環。“行政院長”卓榮泰2日表示，還沒看到該報導，但他認為朝野彼此都有責任。



《經濟學人》1日以〈一場關於台灣的強權危機即將到來〉為題分析，台海情勢逐漸危險，指出3大關鍵變數正削弱過去維持台海和平的嚇阻平衡。第1項是美國威嚇力的式微，美國總統特朗普的關稅與經濟脅迫政策，加劇他國對捲入台海戰爭的憂慮，進一步動搖亞太國家的戰略信心。第2項是中國大陸策略的轉變，北京持續發展灰色地帶行動。第3項變數來自台灣內部，2024大選後，由民進黨的賴清德與在野黨主導的“立法院”共治，導致政策遲遲難以推進，賴清德對中國大陸“滲透”的強硬反制更進一步加劇了社會撕裂。



“行政院長”卓榮泰2日赴“立院”進行施政方針及施政報告並備詢。卓榮泰表示，這文章，他還沒看到。



中國國民黨籍“立委”徐巧芯質詢，這麼重要的報導，卓榮泰居然沒看，那她就念給卓聽，最重要的第3項提到賴清德必須要與國民黨與第三大黨共同運作，解除政治僵局，否則賴對大陸“滲透”的強力反制，反而增加內部社會對立、分裂。她就問，卓榮泰還要再下鄉宣講繼續強調大罷免藍委嗎？藍委吳宗憲也質詢，《經濟學人》提賴清德造成內部分裂，台灣要大團結，不是大罷免。



卓榮泰則說，當然專業的經濟雜誌引用，會參考，但若提到政府功能失靈，他認為我們朝野彼此都有責任，希望現在面對國際貿易秩序重整時，可讓國際看到朝野是一致的。



徐巧芯追問，“經濟部長”郭智輝一系列的失言風波，包括嗆勞工、美國關稅戰都站在美國角度等，種種失言，該不該下台了？卓榮泰說，他會邀請郭智輝一起用具體行動去關心公營事業勞工夥伴，勞工是重要資源。郭智輝來自民間，有把效率帶進公務門，他是值得肯定，當然郭應更廣泛去提出整體面關心。