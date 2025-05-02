台“央行”美元持倉5年最低　學者揭原因

台“中央銀行”。（中評社 資料照） 中評社台北5月2日電／新台幣2日狂升逾9角，台“中央銀行”強調升值非美國逼迫，但同一時間，美元持倉卻已大砍近百億美元、創五年同期新低。學者指出，美國總統特朗普多次暗示要讓美元貶值，導致美元、美債的避險信任度下降，加上特朗普關稅政策反覆不定，市場信心動搖，也讓美元指數持續承壓，波動性加劇。



台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收31.064元，飆升9.53角，成交金額22.48億美元。今天開盤價為32.10元，最高30.77元、最低32.105元，波動極大。



台“央行”每季公布的新台幣發行數額與準備資產狀況，向來是觀察貨幣政策走向與金融穩定性的重要指標，這些資料揭示“央行”實際流通中的貨幣總量，以及為支撐貨幣發行所需的準備資產組成，包括外匯、黃金及公債等，反映市場資金供需、貨幣政策操作方向與風險管理策略。



根據最新公布的2025年第一季資料，“央行”外匯準備中的美元資產規模為664億美元，季減84億美元，減幅11%，年減99.7億美元，減幅13%，不僅低於近年每季常見的700億美元水準，也創下自2020年第一季（2020年3月底）以來的五年新低。



根據Yahoo股市網站報導，針對“央行”美元資產大幅下滑的現象，中國文化大學國家發展與中國大陸研究所兼任教授陳松興分析，背後反映出全球對美元信心動搖，其背後有三大關鍵因素。



1.結構性風險上升、美元避險地位鬆動：



特朗普再度參選後，針對中國大陸揚言加徵新一輪關稅，並多次暗示要讓美元貶值，導致國際市場對美元、美債的避險信任度下降。陳松興指出，原本企業與民眾持有大量美元資產，但在特朗普政策變數下，出現結構性的調整潮。

