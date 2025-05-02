罷免二階連署3.2萬份　傅崐萁：戰鬥到底

“微光花蓮”將3萬2777份罷免傅崐萁連署書送到縣選委會，傅崐萁在臉書發文回應。(照片:傅崐萁臉書) 中評社台北5月2日電／罷免中國國民黨籍“立委”傅崐萁的罷團“微光花蓮 拔傅行動”今日前往花蓮選委會遞交第二階段高達32777份連署書，達成率169%，是全台第一。傅崐萁在臉書發文回應，表示尊重民意，相信絕大多數鄉親最後會投下不同意罷免票，他會堅定為鄉為民戰鬥到底，絕不屈服。



“微光花蓮”志工、網紅八炯與退休教師“葉霸”葉春蓮等上午將26箱連署書搬進選委會，“微光花蓮”接受媒體聯訪表示，經數月努力，連署數遠超過法定門檻（約1.9萬份），代表花蓮公民不滿傅崐萁聲浪。



有“花蓮王”之稱的傅崐萁表示，繁花盛開、寧靜安祥的花蓮，今年以來到處充斥罷團嘈雜的聲影，今天二階罷免送件，他尊重民意，也相信絕大多數花蓮鄉親，最後會投下“不同意罷免”票。



他接著說，在此也要拜託所有鄉親父老和崐萁同心守護花蓮，好多法案與建設不能半途而廢，“起厝起一半，師傅不能換”。同時，他及服務團隊會嚴格依循《選舉罷免法》打贏這場仗，不容許綠嘴側翼的中傷攻擊抹紅抹黑，危害任何一位花蓮縣民權益。



傅崐萁提及，從去年擔任國民黨“立法院”黨團總召以來，被民進黨柯建銘總召黨府院以降及至綠媒側翼名嘴天天謾罵誣衊，且在民進黨動輒癱瘓議事、“行政院”六度覆議的無理亂政中，他從未忘記2300萬人才是國家真正的頭家，更是要為家鄉花蓮全力的爭取預算與建設！



傅崐萁指出，賴清德上任即將滿周年，提不出一項具體政績，連應對關稅貿易戰都是荒腔走板。害怕過去八年民進黨執政下的光電、疫苗、雞蛋等弊案被揭發，“賴政府”鋪天蓋地用司法追殺藍白，用國家資源搞大罷免。



傅崐萁說到，他和夫人徐榛蔚深耕花蓮20多年，建設地方為民謀福，很多朋友不捨他們被抹紅抹黑，對執政黨喪盡天良追殺在野黨更是痛徹心腑，他要說：不要灰心喪志，不能坐視不管，你我手中的選票，就是力戰民進黨綠色獨裁最強的武器。



最後，傅崐萁強調，最黑暗的時刻，我們絕不屈服！堅定為鄉為民戰鬥到底，有花蓮鄉親做後盾，必將贏來最終的勝利！

