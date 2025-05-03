陳杉林：特朗普關稅面臨各國反撲　勢必修正

對外關係協會東協中心執行長陳杉林。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹5月3日電（記者 盧誠輝）美中貿易戰在僵持數週後，近日釋出緩和跡象。對外關係協會東協中心執行長陳杉林接受中評社訪問表示，美國總統特朗普對全球發起的無差別式關稅戰，面對世界各國反撲力量，未來勢必將進行修正，所以未來不管是美中或美台的關稅談判就會變得很關鍵。



陳杉林，淡江大學美國研究所碩士，台灣退休外交官員，曾派駐菲律賓、越南、緬甸、巴布亞紐幾內亞等地，現為對外關係協會東協中心執行長。



陳杉林指出，特朗普的一貫邏輯就是“美國優先”和“美國再次偉大”，但對全球發動無差別式關稅戰，難道對美國真的都百利而無一害嗎？這點他是非常質疑的。因為美國推動任何外交政策，都應該要符合自身利益才對。



他強調，特朗普關稅目的是要逼迫世界各國來跟美國談判，關稅只是手段，談判才是核心重點，這也是為什麼台積電董事長魏哲家會主動宣布要加碼赴美投資，主要就是為了爭取未來和美國的談判空間，因為畢竟許多半導體產業前端供應鏈仍掌握在美國手裡。



陳杉林認為，特朗普關稅未來將逐步修正，因為特朗普剛開始只想到美國自身的利益，卻忽略了各國反制的力量與後座力，所以當美國關稅議題在全球不斷發酵後，他相信特朗普政府內部也會開始有一些討論與反思，後續將會再對關稅議題進行一些調整和修正，所以未來不管是美中或美台關稅談判就變得很關鍵。



陳杉林提到，中國大陸面對特朗普政府的不確定性，正在不斷逐步累積談判籌碼，希望當未來中美在談判桌上攤牌時，能站在有利位置爭取自身的最大利益。