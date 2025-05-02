台南首批社宅招租　逾4300人搶178戶

台南首批招租的社會住宅，位在永康區的“宜居成功”，共103戶。（台南市政府提供） 中評社台南5月2日電／台南市首批社會住宅－永康區“宜居成功”103戶、仁德區“宜居仁愛”75戶，3月17日啟動招租，受理申請1個月。台南市政府統計，2處社宅共178戶逾4300人申請，中籤率僅約4%，遠低於雙北與台中的平均10%至20%。預定5月底起抽籤，最快農曆7月前可入住。



“宜居成功”位於永康區永仁高中西側，與平實營區生活圈緊鄰，提供103戶，“宜居仁愛”則在仁德區仁和國小旁，共75戶，房型涵蓋1至3房型，並設有無障礙房型。租金依家庭所得分為4級，最低月租新台幣3950元（宜居仁愛1房型A），最高則為2萬2770元（宜居成功3房型），每3年檢討一次。符合資格者預計5月底公開抽籤，最快農曆7月前可入住。



台南市政府都市發展局指出，永康區“宜居成功”招租申請收件2777件，仁德區“宜居仁愛”1558件，申請案件審查中。



有弱勢戶反映，若中籤後與原房東解約，恐面臨被扣兩個月押金，再加上社宅要繳兩個月押金，負擔沉重。對此，都發局表示，已調整政策，弱勢戶承租社宅僅需繳一個月押金，並建議住戶盡早與原房東協商，拿回押金。



目前台南市透過公辦都更、政府興建、民間捐建及中央合作等多元管道推動社宅，截至目前已完工184戶（宜居仁愛75戶、宜居成功109戶），動工中的戶數達7099戶，整體規劃與在建戶數共計1萬1170戶。市府強調，將持續擴增供給，以回應市民殷切的居住需求。