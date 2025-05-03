中評關注：綠來勢洶洶　盧秀燕軟對抗可行？

台中市長盧秀燕。（中評社 方敬為攝） 中評社台中5月3日電（記者 方敬為）檢調偵辦罷“立委”死亡連署，2日大動作搜索國民黨台中市黨部等8處，約談10人。黨籍市長盧秀燕面對相關事態，不只未表達立場，面對媒體提問也低調不回應，回到其一貫“中性路線”，但眾所皆知，民進黨將台中視為罷免主戰場，要透過罷免攻勢折損盧秀燕的氣勢，盧若繼續軟性對抗，支持者難免質疑，不利凝聚陣線，“以柔克剛”是否可行，有待商榷。



檢調偵辦罷免“立委”死亡連署案，2日擴及台中市，台中地檢署會同“調查局”人員，一早赴國民黨台中市黨部、太平區黨部、豐原區黨部、潭雅神黨部、大里區黨部搜索，上午11點半搜索完畢，共帶走10名黨工幹部問訊，並扣留電腦、手機、文件等證物。



台中市地檢署發出新聞稿，強調未預設特定立場，更指偵辦“立委”罷免連署涉及不法情資，並非只對綠委何欣純、蔡其昌的罷免連署案，也包括罷免國民黨籍“立委”顏寬恒、廖偉翔、黃健豪等連署案涉及偽造文書等情事偵辦，共約談涉嫌人及證人合計10餘人到案說明，訊問，調查程序持續進行中。



值得注意的是，盧秀燕面對司法系統大動作搜索台中市多個國民黨部，沒有主動發表意見，甚至三度被媒體追問，皆沉默不語，甚至派幕僚向媒體表示，“今天不再回應任何議題”，讓記者相當詫異。



有別於台北市長蔣萬安在國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹遭檢調收押時，親自衝到北檢前抗議，盧秀燕回到其一貫的“中性路線”，兩相對比強烈。甚至連“政治不沾鍋”新北市長侯友宜在第一時間也對檢調表達譴責，盧秀燕的“軟對抗”能否在這波罷免攻勢中行得通？地方政壇的討論也相當熱烈。

