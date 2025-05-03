馮國豪：朱立倫應有坐牢準備　全台開惜別會

民眾黨智庫、台灣新故鄉智庫協會研究員馮國豪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東5月3日電（記者 蔣繼平）檢調持續追查罷免綠委死亡連署案，國民黨4月26日25萬人大遊行後如何延續氣勢？民眾黨智庫、台灣新故鄉智庫協會研究員馮國豪接受中評社訪問指出，國民黨主席朱立倫當天赴警局投案動作不夠，也沒有營造悲壯氣氛，喊革命卻回家睡覺，罷賴淪為口號沒訂目標方法。朱立倫現在就要做坐牢的準備，去各地辦惜別會，營造同仇敵愾氣氛。



馮國豪，政治大學中山人文社會科學研究所博士，先後任教於世新大學、台北教育大學、崑山科技大學。



馮國豪表示，如同現在很多人說法，民進黨政府要用組織犯罪方向來偵辦罷綠委死亡連署，對象是中國國民黨，頭就是朱立倫，當然要抓朱。如果只是朝偽造文書方向來辦，朱可能沒事。若是以組織犯罪來辦，朱立倫就會有事，這樣的話，朱去投案的動作是不夠的，變成呈現“我們現在要革命囉，結果回家睡一覺再說。”



1962年8月，南非政府將曼德拉博士逮捕入獄，當時以煽動罪和非法越境罪判處5年監禁；1964年6月又被控企圖以暴力推翻政府，改判無期徒刑，自此，曼德拉博士開始了長達27年的“監獄生涯”。馮國豪舉例“曼德拉要坐牢，就是要準備做一輩子的。”



王生明將軍在一江山戰役中，與大陸戰至最後，並引爆手中手榴彈，用生命守護一江山。此役，震驚海內外，不僅激起全台民心士氣，更讓國際看見決心，進而改寫兩岸局勢，為台海和平奠定基礎。馮國豪更舉例“朱立倫要有這種決心麻，就是要幹到底。”



馮國豪再說，1984年的“蓬萊島案”，陳水扁入監服刑8個月，小案子進去幾個月，但營造悲壯營造很長一段時間，一個地方一個地方去開惜別說明會，說怎麼被國民黨壓迫。



“朱立倫現在就要做坐牢的準備！”馮國豪表示，開始到各地說明“我準備坐牢了”，就從第一個被抓的台南開始，再到嘉義、宜蘭、基隆、新北，只要每個地方被抓，就去做惜別說明會，告訴黨員“如果被抓，我第一個被抓，民進黨迫害國民黨，我是國民黨的老大，放其他人，抓我就好。”他認為這樣才有悲壯的氣氛。