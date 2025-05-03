陳淞山：司法濫權　台灣已出現末日現象

陳淞山受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月3日電（記者 黃筱筠）面對檢調大舉搜索國民黨各地黨部，政治評論員陳淞山接受中評社訪問時表示，死亡連署需要抄家滅族嗎？按照審判程序約詢不行嗎？要用搜索、扣押手段，是有這麼罪大惡極到可惡程度嗎？政治上不同意見，不需要泛司法化，檢調手段會不會超過比例原則，已經是濫權，讓台灣陷入恐怖氛圍。最後地方黨部一定會指出是黨中央給名單，最後在投票前，就是搜索國民黨中央，激發第三階段投票能量。



陳淞山指出，難道民進黨現在認為有法律依據就可這樣搞對手？這未來會加乘作用到自己身上。把台灣分化、撕裂，就算最後“國會”席次民進黨過半，但誰會認同這樣的政權？民進黨現在已經要失控，走向最不正常的“國家”，已經讓台灣沈淪成為末日現象，民進黨不該讓罷免的火燒到這個程度。現在黨內有些人還在忍，等到明年各縣市要初選，一切都可能爆發出來。



陳淞山曾任陳水扁政府時代的“考試院”保訓會委員、陳水扁“國會”辦公室主任及扁辦主任等職，目前在《美麗島電子報》擔任撰稿人。



面對檢調大舉搜索、扣押國民黨各縣市黨部與黨工，陳淞山指出，檢調大舉偵辦死亡連署，是希望控制罷免綠營情況，不要有過多連署。例如罷免吳思瑤領銜人、藝術學者張克晉宣布退出，但根據相關法令是無法退出，除非死亡或需要連署人二分之一同意。但之後連署書需要領銜人送件的部分，就是由“中選會”認定。



他也說，“用政治工具對付領銜人，那罷免形同虛設”，不能用技術問題去卡罷免，領銜人還是張克晉，沒有退出的問題，最後“中選會”去認定罷免連署最後結果，至於若覺得“中選會”認定有違失，可能就要進一步進到司法程序認定，但政治控制“中選會”，“人民怎麼看執政黨，都覺得有干預中選會”，這些過程都會影響民眾對罷免的看法。最後罷免投票誰輸誰贏是票數決定，但是人民對執政黨的觀感是負面。



陳淞山指出，民進黨要執政不是只有看25％民意，至少要爭取五成以上民眾認可。至於在野黨4月26日凱道集會前，為什麼法院要重新對國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹召開羈押庭，還選在集會前一天開羈押庭，最後是裁定羈押禁見。這一方面可逼在野黨衝出人氣，讓抗爭升溫，相對的也是要逼綠營支持者出來，衝高二階段連署。