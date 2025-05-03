鄧岱賢：賴主張“脫中入北”違經濟自然法則

海峽兩岸經貿文化協會秘書長鄧岱賢接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月3日電（記者 張嘉文）針對賴清德主張產業“脫中入北”，海峽兩岸經貿文化協會秘書長鄧岱賢接受中評社訪問時直言，這樣的路線違反經濟自然法則，是不切實際的政治口號。他強調，中國大陸地緣接近、文化相通，是台灣最重要的經貿夥伴，民進黨若一味排斥對陸關係，將重創台灣經濟，讓民生陷入動盪。



鄧岱賢為台灣大學農業經濟系學士，美國波士頓東北大學（Northeastern University）經濟學研究所碩士。曾任海基會經貿處長、海基會協商代表、國民黨智庫“國家政策研究基金會”副研究員。現為海峽兩岸經貿文化協會秘書長、國民黨大陸事務部副主任。



因應美國對等關稅衝擊，賴清德除了提出對美展開貿易零關稅談判外，另主張產業要“脫中入北”，台灣企業投資方向要脫離中國大陸，加強投資北方國家，例如美國、日本、歐洲等國。



鄧岱賢對此接受中評社訪問時指出，大陸距離台灣咫尺之遙，兩岸的血緣、文化同源，經貿往來早已緊密交織。過去多年來，台灣每年從大陸賺得高達700億至1000億美元不等的貿易順差，這是一筆實質貢獻台灣經濟的資源。



他批評所謂“脫中入北”的政策目標模糊，所謂的“北”若包括日本、韓國等，這些國家與台灣多為競爭關係，實難期待成為互補的經貿支柱，尤其是韓國、日本，那是台灣的高度競爭對手，怎麼可能成為我們經濟的依靠？



鄧岱賢說，當前美國在特朗普領導下，後續可能對台灣課徵高額關稅，貿易環境充滿不確定性，此時更應強化與大陸的經貿合作，譬如開放陸客來台、恢復兩岸航點，都是迅速刺激觀光與服務產業的直接有效方式。



只要開放大陸觀光客，鄧岱賢認為，馬上可以看到計程車、飯店、航空、伴手禮等產業振興起來，這是最直接的經濟成長動能，為什麼不做？在美國不確定的情況下，應該更注重穩定且潛力巨大的大陸市場。