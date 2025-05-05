陳淞山：民進黨吃重鹹　民粹化將走向衰敗

陳淞山受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月5日電（記者 黃筱筠）《美麗島電子報》日前公布民調，賴清德4月滿意度呈現死亡交叉，政治評論員陳淞山接受中評社訪問表示，這次民調跟在野黨426凱道集會無關，民調是在集會前進行。主要是檢調大搜索國民黨各縣市黨部與美國祭出高關稅後，民進黨讓美國予取予求等，讓民眾滿意度下降。民進黨現在已經要“吃重鹹”，要用更強烈方式對抗在野黨，希望能對民調支持度有拉升作用，因此政治上對抗會越來越激烈。



陳淞山強調，未來台灣繼續撕裂，且社會氛圍會嚴重到，不“反中”就是“中共同路人”，這樣氛圍已經起來，“反中”情緒激昂，網路攻擊也都會是這樣，要緩和都不可能了，“國家”走向衰敗就是走向極端化、民粹化、民族主義。



他也說，接著大罷免進入第三階段投票，之後又要“立委”補選，從現在到約11月近半年，台灣政治都不可能緩和，民進黨也只會用更強硬的方式對抗在野黨，“反中”這張牌會打得更重，也會緊密連結國民黨“勾結中國”的部分。



陳淞山曾任陳水扁政府時代的“考試院”保訓會委員、陳水扁“國會”辦公室主任及扁辦主任等職，目前在《美麗島電子報》擔任撰稿人。



《美麗島電子報》4月民調，賴清德信任度和滿意度雙雙下跌，政黨好感度上民進黨也大幅下滑。賴清德的施政滿意度跌至47.1%，不滿意度上升到47.3%，呈現死亡交叉。



陳淞山分析，賴清德此次民調時間與426集會沒有相關，主要是檢調搜索國民黨各縣市黨部，與收押國民黨黨工，以及美國關稅讓美國予取予求。台灣把底牌都掀了，民進黨政府跟美國這樣交心，現在大家預測美對台關稅應該與日、韓一樣是課徵20%。雖然不是開始宣布32%，但20%的高關稅已經讓中南部工具機、傳統產業都很慘了，無薪假與工廠關門的一堆，對傳產影響很大。



他也說，至於科技業則要看5月份豁免的變化，科技產業規模5億、10億的公司，要去美國設廠也不簡單，只有大公司能去，最多就是30、50家可去美國，但等到移去美國，特朗普的任期也要結束，台灣產業還是苦哈哈。