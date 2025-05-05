中評關注：盧秀燕參拜白沙屯媽祖有企圖心

台中市長盧秀燕首次出席白沙屯媽祖遶境前儀式。（台中市政府提供） 中評社台中5月5日電（記者 方敬為）苗栗拱天宮白沙屯媽祖遶境進香1日晚間起駕，國民黨籍台中市長盧秀燕就任6年來首次出席登轎儀式，引發聯想。白沙屯媽祖遶境近年參與人次持續成長，並因為一些政治事件，格外受民進黨人士青睞，包括蔡英文、賴清德等綠營大咖選擇出席白沙屯媽祖遶境，而非大甲媽祖遶境，盧秀燕赴拱天宮，顯然有意擴大支持光譜，展現程度上的企圖心。



白沙屯媽祖進香5月1日晚間登轎，吸引33萬名香燈腳報名，造成旋風，聲量衝高。賴清德晚間8點到場參與起駕典禮，並致贈“拱昭天佑”匾額。盧秀燕則於晚間10點抵達，參與登轎典禮，並一直到送媽祖出廟門，這是她擔任台中市長6年以來首次出席白沙屯媽祖遶境。另包括無黨籍苗栗縣長鍾東錦、國民黨籍雲林縣長張麗善、綠委何欣純、蔡其昌、莊瑞雄、陳亭妃等人也到場參拜。



盧秀燕身為台中政治人物，長年參與全台規模最大的大甲媽祖9天8夜遶境進香，今年4月親自替大甲媽祖起駕，5月再跨到苗栗恭送白沙屯媽祖出巡，外界聯想是否有意再上層樓。盧秀燕對此回應，只是時間上剛好許可，請大家不要太敏感。



不過從策略上來看，盧秀燕的舉措確實展現出企圖心，首先，白沙屯媽祖遶境活動參與的人數逐年成長，2002年的報名人數3141人，到了今年報名人數共有32萬9118人，直接暴增100倍以上。盧秀燕可望因此增進能見度。



其次，盧秀燕參與較受到綠營人士青睞的白沙屯媽祖遶境，也有擴大支持光譜的效果。雖然媽祖信仰非關政治，但客觀來看，確實民進黨人士近年多有減少參與大甲媽祖遶境活動的意向。



由於大甲鎮瀾宮的董事長顏清標親近藍營，兒子顏寬恒是現任國民黨籍“立委”，近年來綠營為了選舉攻防，不斷針對顏清標家族的爭議事件予以打擊，並從2022年起，綠營除了地方民代、少數縣市首長外，府院大咖就不再現身大甲媽祖遶境，並轉向參與白沙屯媽祖進香活動。民進黨府院高層連續4年都在白沙屯媽祖繞境起駕當天前往參香祈福，而沒有到大甲鎮瀾宮，可見端倪。因此當盧秀燕在擔任台中市長6年後，首次參與白沙屯媽祖遶境，又是在國民黨主席改選年，當然格外引人聯想。

