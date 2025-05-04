新竹罷團掀牌　高虹安、鄭正鈐過門檻送件

新竹市雙罷團體今日送交第二階段連署書共10.4550萬份到新竹市選委會。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹5月4日電（記者 盧誠輝））新竹雙罷連署第二階段今日截止，新竹罷團趕在截止日前最後一天到新竹市選委會送件，總計送出10萬4550份連署書，其中藍委鄭正鈐的連署書有5萬3131份，停職中的新竹市長高虹安有5萬1419份，皆通過新竹市選區10%選舉人門檻。



新竹市雙罷連署第2階段從3月5日啟動，在5月4日截止，依新竹市選舉人數估算，罷免鄭正鈐第二階段連署門檻須達3萬5465份，罷免高虹安第二階段連署則須3萬5076份。



新竹市雙罷領銜人、民進黨“立法院”黨團總召柯建銘特助戴振博，偕同新竹市雙罷發言人、新竹陽明交通大學科技法律學院特聘教授林志潔，和多位民進黨籍新竹市議員等一行人今日浩浩蕩蕩到新竹市選委會送交連署書。



戴振博表示，他要感謝所有站出來簽下連署書的市民朋友，每一份連署書都是市民對鄭正鈐與高虹安所發出的怒吼，這次能收到超過10萬份的連署書，充分展現新竹市民對罷免行動的強烈支持，第二階段送件只是階段性的成果，罷免行動尚未結束，接下來將全力以赴邁向第三階段。



林志潔指出，以她個人服務處為例，在第一階段連署就收到總計超過1萬4千份，第二階段收到總計超過2萬千份，目前鄭正鈐的連署份數已達第二階門檻的150%，高虹安的連署份數則達第二階門檻的146%，成果驚人相當驚人。



對於罷團第二階段連署送件，高虹安透過媒體群組表示，她自上任市長以來，市府團隊一步一腳印，認真兌現競選政見，積極推動市政，多項建設陸續開工、完工。面對罷免挑戰，不論二階連署查核結果如何，真心期盼每一位反對罷免、關心城市發展的市民朋友，在三階投票日堅定站出來，以手中寶貴的一票，投下“不同意罷免”，守護安定新竹市。