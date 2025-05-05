中評關注：凱道吶喊後　藍營如何走出困局？

國民黨訴求戰獨裁進而倒賴的主張，目前尚未形成社會共識。（中評社資料照） 中評社台北5月5日電（記者 張嘉文）中國國民黨4月26日號召群眾上凱道“戰獨裁”，聲稱湧入25萬民眾，對賴清德政府發出怒吼。然而活動過後，國民黨基隆市與台中市黨部仍陸續遭檢調搜索約談，部份相關黨工被羈押禁見，賴政府對在野黨的司法行動並未稍歇。



這場被藍營視為對抗“綠色威權”的重要集結，但目前看來，未能如預期般對民進黨執政造成政治壓力，一定程度反映出“戰獨裁”的訴求在社會輿論中突破同溫層的效果不佳，未能引發一般民眾的共鳴，這讓國民黨主席朱立倫在426後順勢喊出啟動“倒賴”的成功機率變成微乎其微。



以藍營戰獨裁延伸到倒賴行動，對照2006年倒扁運動，當年由民進黨前主席施明德發起的百萬紅衫軍，群眾連日聚集凱道，訴求“阿扁下台”，儘管最後未能成功逼退陳水扁，但該運動在當年社會激起巨大波瀾，更讓國民黨馬英九2008年以勢如破竹的氣勢，成功讓藍營重返執政。



相較之下，這次國民黨的動員規模雖稱不遜當年，但網路聲量、媒體影響與社會輿論並未形成壓力洪流，甚至綠營透過掌握的輿論優勢，將“戰獨裁”變成是國民黨自保的政治口號，將反對聲音包裝為親中、倒退、反改革，都讓藍營訴求難以轉化為全民對賴政府的反感。



因此，國民黨若欲突破困局，勢必要將議題轉化為人民“有感”的痛點。尤其面對美國高關稅，台灣社會的經濟危機其實正一步步在蔓延，物價上漲、青年低薪、居住困難、詐騙頻傳等問題日益惡化，都是藍的施力點，才有連結倒賴的可能性。



尤其在兩岸議題上，國民黨更須擺脫民進黨所設定的，“反中”為一切的框架。近日綠營藉大罷免之名，結合“反中”語言進行動員，聲稱罷免藍委就是“對抗共產黨”，正一步步將理性討論兩岸和平與穩定的空間封殺，這樣的極端已逐漸使台灣社會對大陸的敵意螺旋越陷越深，處境也愈來愈危險。



而今年正是2005年時任國民黨主席連戰破冰訪陸的20周年紀念，對照現在和當時的兩岸惡劣氛圍是有過之而無不及，但連戰的破冰之旅成功降低兩岸敵意，為當時台灣社會注入穩定力量，即使飽受綠營的政治批評，但歷史證明當時的連戰負重前行的選擇為正確。這些都值得現在的國民黨深思，究竟該怎麼做才能引發更多的共鳴。