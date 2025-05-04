許歷農辭世享壽107歲　520後告別式

人稱許老爹的許歷農4日清晨過世，享嵩壽107歲。（中評社資料照） 中評社台北5月4日電（記者 張嘉文）退役上將、統派精神領袖許歷農，今天清晨於睡夢中在榮民總醫院去世，享嵩壽107歲。據瞭解，許歷農告別式訂5月20日後舉行，家屬正在安排後事，確切時間近日將公布。“退輔會”與“國防部”都將協助家屬，處理治喪事宜。



祖籍安徽省貴池縣的許歷農，1918年生，陸軍二級上將退役，曾任陸軍官校校長、金門防衛司令部司令、“國防部”總政戰部主任、“行政院退輔會”主委等，曾為國民黨中央常務委員，後參與新黨創黨。許歷農近年來致力於海峽兩岸和解交流，最大心願是在有生之年看到兩岸和平統一。



中評社曾在2021年11月專訪過許歷農，當時許分享其養生秘訣兩個要素，第一個字是“動”，第二則是“開心”。



在飲食和運動上，許歷農當時特別提到，他有時中餐會嘴饞吃個麥當勞，最愛的就是麥香魚堡、薯條和炸雞翅，其他時候則以清淡飲食為主，晚上基本上不吃，頂多吃個麥片和果汁而已。每天下午他會到公園活動，分四次甩手，每次500共2000次，準時晚上10點就寢，數十年如一日是他如此長壽原因。



對於許歷農的過世，每一年都會去探訪他的中國國民黨新北市長侯友宜特別在臉書表達追思“經歷戰火烽煙，始終以國家為念。”，侯強調，他會惦記每回見面，許老爹的再三叮嚀，愛這個國家，繼續為我們生活的土地付出努力。



曾和許歷農同為新黨成員的前中廣董事長趙少康也在臉書悼念說，往事歷歷，思之唏噓，“哲人日已遠，典型在夙昔”，說的就是許歷農將軍。