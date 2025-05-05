中評觀察：罷藍委強勢出擊　對立衝突升高

綠營罷藍委強勢出擊，加劇台灣社會對立衝突。4日下午在台北市大安區麟光站附近一處罷免藍委羅智強連署站，警方就派了4名員警保護罷團。(中評社) 中評社台北5月5日電（評論員 林淑玲）綠營推動的大罷免，隨著許多罷藍委進入第二階段連署，中國國民黨多個地方黨部遭搜索，重要黨工被羈押，罷綠委團體領銜人列被告等，聲勢高下立判。但罷藍委強勢出擊，也導致民間衝突四起，警方還得大陣仗保護在街頭宣傳的罷綠委團體。



目前罷案件數分別是，罷藍委35案，罷綠委15案，不僅案件數落差大，氣勢更懸殊。台灣民意基金會董事長游盈隆日前評估，至少有20名藍委會過罷免第二階連署，進入投票階段，深藍選區也跑不掉。



罷綠委民團擁有龐大人力、資源，最近在捷運站、學校門口、菜市場等處宣傳藍委親共、違法、濫權等，常與民眾發生衝突。3日就有深藍區、新北市新店罷免藍委羅明才團體遇到一名老婦人搶麥克風，遭一名男子制止，老婦人先生衝上去打該男子後腦勺，男子也還手打了老先生，雙方鬧到警察局做筆錄，罷團揚言要告到對方脫褲子。



綠營在深藍選區宣傳罷藍委，特別容易發生衝突。



網上也流傳影片，獨派台灣東社陳財能揹著麥克風一個人到市場宣傳罷免藍委傅崐萁、“抗中”，被攤商痛罵，拿器具製造噪音干擾，雙方互罵。罷團的年輕人到公園宣傳遇到老人就說藍委砍了老人安養預算，到校門口宣傳就說藍委砍兒童福利預算，有些看不下去的激動民眾回罵罷團年輕學生，是領了多少錢在那邊說謊話，衝突此起彼落。有些場所不願罷團駐守擾亂秩序，又引起罷團不滿。



昨日是周日，台北許多主要捷運站都可看到罷藍委團體大陣仗設攤收連署書。在對決激烈的大安區，綠營賣力鎖定要拉下國民黨戰將羅智強，在麟光站附近的連署站至少有近20名年輕人投入宣傳，警方在攤位前後各派兩名員警保護，防止發生暴力。警方光是為了散布街頭的罷免案，就投入可觀人力。