中評關注：新竹雙罷蓋牌策略奏效　藍白拚了

新竹市雙罷團體4日送交第二階段連署書共10萬4550份到新竹市選委會。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹5月5日電（記者 盧誠輝）新竹雙罷（罷免國民黨“立委”鄭正鈐、新竹市長高虹安）第二階段連署4日送件，共送出10萬4550份連署書，為全台罷團目前送件數最多的地區。面對來勢洶洶的第三階段罷免投票，藍白新竹市黨部也隨即發表聯合聲明強調將正面迎戰，可以想見接下來幾個月新竹市的選戰將變得非常熱鬧。



有別於全台其他罷藍團體不定期公布連署收件份數，新竹雙罷團體始終選擇蓋牌，一度讓新竹藍營質疑是否因連署狀況不佳才未攤牌，新竹白營也始終在戰與不戰之間進退兩難。但這次新竹綠營送出的5萬3131份藍委鄭正鈐連署書、5萬1419份停職中的新竹市長高虹安連署書，兩人連署份數分別達第二階門檻的150%和146%，都讓新竹藍白陣營有些意外。



雖然大家都知道罷免連署就是仇恨動員，但若真要論仇恨值，不管是鄭正鈐或高虹安都不比雙北幾個被罷的藍委來得高，為何仍能催出如此高的連署份數？這恐怕和新竹綠營選擇蓋牌的策略奏效有關。儘管第二階段連署份數早已過關，但仍鋪天蓋地大手筆砸錢在新竹市各大街小巷買廣告看板催連署書，讓新竹藍白陣營因此誤判。



至於蓋牌主因則應該是和新竹市就是民進黨“立法院”黨團總召柯建銘的老家有關，柯是當初最早喊出全台大罷免的綠營總舵手，若新竹雙罷最後無法進入第三階段罷免投票，柯的面子該往哪擺？所以新竹雙罷不只要通過第二階段連署門檻，連署份數能衝得越高當然越好。



這也讓人想起柯建銘在2016年被蔡英文逼回新竹市參選區域“立委”時的場景，柯當時也是在新竹市各大街小巷砸錢買廣告看板，數量之多比現在有過之而無不及，走在路上想不看到柯的照片和文宣都很難，但在柯到處喊選情告急的策略下，也讓當年在大綠和小綠（時代力量）分裂各派候選人的情況下，柯仍能以1萬多票的差距打敗首次參選“立委”的鄭正鈐。



柯建銘這次在新竹市雙罷有輸不得的壓力，因此故技重施，在最後掀牌時刻，殺得對手一陣錯愕。但新竹藍白陣營也並非完全沒有心理準備，因為畢竟在資源有限的不對等情況下，藍白陣營本來就預計在第三階段才會投入全部心力應戰，而以目前鄭正鈐和高虹安的連署份數來看，幾乎已讓新竹藍白陣營毫無退路，只能選擇拚了。