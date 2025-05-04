罷團用兒童拍宣傳片　王欣儀：看了很不舒服

國民黨籍台北市議員王欣儀。(王欣儀臉書) 中評社台北5月4日電／罷免團體最近推出導演王小棣執導的罷免宣傳片，當中小孩哭著怒斥父親“‘國家′亂七八糟，我念書有什麼用”的劇情引發外界熱議。對此，國民黨籍台北市議員王欣儀怒批，利用小朋友來拍這種影片，讓自己看了覺得很不舒服，“怎麼會有這種父母！？污染自己孩子純潔的心”。



《中時新聞網》報導，該部宣傳片的大致劇情，是一個男人教訓自己的小孩要好好念書，小孩突然哭著回嗆，“‘國家′亂七八糟我念書有什麼用”，而男人跟妻子對話完，轉頭接電話跟人討論要去罷免。



對於這部影片，王欣儀4日在臉書發文直呼，利用小朋友來拍這種影片，讓自己看了覺得很不舒服，“怎麼會有這種父母！？污染自己孩子純潔的心”。網友們也在王欣儀的貼文留言表示，“‘國家′亂七八糟？我就問‘總統′是誰”、“這種影片沒人管嗎”、“執政12年了，‘國家”會亂，問問誰執政”、“這是要從小就在孩子心裡埋下對立跟仇恨的種子嗎”、“消費小孩真的不行”。



媒體人“文翔政論”也狠酸，罷團這部影片的驚悚程度，比經典恐怖電影《咒怨》、《厲陰宅》還可怕，他直呼，影片給自己“好像小孩有天被青鳥的鬼魂附身一樣”的感覺，“實在可憐這孩子被抓來演這種東西”。