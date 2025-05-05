中評關注：宣傳罷綠　謝龍介、柯志恩落差大

藍委謝龍介領軍到場擺攤連署罷免綠委，許多支持者給予肯定。（中評社 資料照） 中評社高雄5月5日電（記者 蔣繼平）大罷免如火如荼進行中。中國國民黨主席朱立倫上週下令藍營民代投入罷免綠委第二階段連署，同樣在深綠的南部縣市，台南在藍委謝龍介領軍下連續3天宣傳罷綠，高雄則重申全面代收，藍委柯志恩專注跑母親節行程。謝、柯都是有意明年參選市長，但一熱一冷呈現極度反差，到底誰的策略能夠奏效？外界都等著看。



藍白4月26日上凱道戰獨裁，宣佈有25萬人響應，表達最嚴正抗議，國民黨主席朱立倫也在上週下令藍營民代全力投入罷免綠委的第二階段連署，要將連署成果列入考核。整體態勢看起來要全黨動起來，展現積極推動罷綠氣魄。



根據“中選會”公布，通過第一階段罷免連署的泛藍“立委”共有35案，綠委則有15案。照理來說，雖然大罷免主要集中在中、北部，不過15案罷免綠委當中，南部也有4案，分別是罷免台南綠委林俊憲、王定宇，罷免高雄綠委黃捷、許智傑，也都進入二階連署，應該也是績效考核範圍，北中南想必都能“動”起來。



有意代表藍營參選明年台南市長的台南市黨部主委、藍委謝龍介，5月2日就率領台南市議會黨團開“全面罷綠”記者會，更連續3天在和緯市場、金華市場、利南黃昏市場與黨籍議員一起擺攤連署，利用街講吸引民眾注意，也獲得不少民眾按讚鼓勵，現場氣氛熱絡，也帶給藍營支持者信心。



不過另一邊，國民黨高雄市黨部則是在臉書發布一張“全面啟動連署代收站”的最新文宣，並強調會加強送件人的身分核實，否則不代收，並給雙方收執簽單。有意代表藍營參選明年高雄市長的高雄市黨部主委、藍委柯志恩則在臉書上持續跑行程、慶祝母親節。台南、高雄相較起來，藍營動作可說一熱一冷。



同樣都是有意參選南部深綠縣市的藍營六都市長參選人，謝龍介、柯志恩似乎完全不同調，引起熱議。謝龍介除了呼應朱立倫外，台南是賴清德本命區、也是第一個被檢調搜索的藍營縣市黨部，背後政治意義具有代表性、話題性，除此之外，也能趁機盤整資源、展現政治企圖心、贏得藍營支持者的肯定。