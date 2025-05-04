罷團毆打老人掀波　葉元之：罷韓時也這樣

藍委葉元之。(中評社 資料照) 中評社台北5月4日電／大罷免議題持續延燒，民眾3日與在街頭宣講的罷免國民黨“立委”羅明才團體發生衝突；根據報導，該事件源於老婦人和罷團發生衝突，一旁的老先生衝上前推打白衣男子的後腦勺，白衣男子則出手毆打老先生。國民黨“立委”葉元之表示，當時韓國瑜擔任高雄市長，要被罷免時，也是這樣，有些商店看到是韓粉，就故意出言挑釁，韓粉生氣罵他們，他們就錄下來說，韓粉就是不理性，韓國瑜連韓粉都管不了，要罷免。



目前也被鎖定罷免的葉元之4日在政論節目《新聞大白話》中表示，很早以前他就勸他的支持者，看到罷團，盡量不要理他們，如果真的看不下去，也要保護好自己。他透露，之前在他那一區就發生過，罷團把他們罷免的一些器具都堆到人行道上，他的支持者看不下去，跟罷團有一點口角。沒有多久，那位支持者就有警察找上門，請到警察局做筆錄，因為被罷團控告。



《中時新聞網》報導，葉元之接著表示，有時是罷團先怎麼樣，若你去罵他們，他們就會錄影，然後就會到網路去散佈，他們只會放出對他們有利的部分，接下來就會說，誰的支持者都很不理性之類的。他質疑，這些有被他們操弄，他們都很有一套了。



葉元之更指出，以前韓國瑜要被罷免時，也是這樣。韓國瑜號召很多韓粉到高雄去觀光，有一些商店看到是韓粉，就故意出言挑釁，韓粉生氣了。他記得有一幕，有人知道是韓粉，就故意把東西加高價錢，變1千元，韓粉也願意買。買了之後，他們再羞辱把錢掏出來的韓粉。韓粉生氣罵他們，他們就錄下來說，韓粉就是不理性，韓國瑜連韓粉都管不了，要罷免。他們真的很會操弄這件事，所以大家要小心。



據瞭解，罷免羅明才團體衝突事件發生在3日下午的新店街頭，罷團發言人琪琪表示，呼籲民眾要理性溝通。