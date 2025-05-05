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520前傳“內閣”改組五人 藍委點名郭智輝
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2025-05-05 10:22:16
藍委吳宗憲。（中評社 黃筱筠攝）
中評社台北5月5日電（記者 黃筱筠）520前夕傳出“內閣”改組，中國國民黨“立委”吳宗憲今天受訪說，這是“行政院”權力，我們尊重。他也說，根據觀察民進黨對首長要的是忠誠度，不是專業度。
他點名，他拿“經濟部”數據給“經濟部長”郭智輝看，郭還嗆說數據從哪來，自己都搞不清楚，陪你長官“行政院”卓榮泰來備詢，長官面前講話誤導長官，到底有沒有心做事。
吳宗憲表示，今年還遇到美國對等關稅問題非常緊張，國難當頭碰到這麼鬼混與騙人說謊的“經濟部長”，是國家的不幸。
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