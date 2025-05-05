罷吳思瑤領銜人退出　鄭村棋：壓力大

罷免綠委吳思瑤領銜人張克晉（左）。（中評社 資料照） 中評社台北5月5日電／罷免民進黨籍“立委”吳思瑤的領銜人、藝術學者張克晉日前透過聲明，表示不願繼續擔任領銜人，可能影響罷免案。前台北市勞工局長鄭村棋4日在政論節目認為，張克晉會退出恐是看到國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹遭羈押，並感嘆民進黨發揮寒蟬效應，使依法行使權利的人承受很大的壓力。

