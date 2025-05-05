台中罷藍團體送件　顏寬恒、楊瓊瓔未達標

台中罷免藍委團體宣布募集20萬份連署。（中評社 方敬為攝） 中評社台中5月5日電（記者 方敬為）親綠團體在台中市罷免6席中國國民黨“立委”，原定今天上午赴台中市選委會，聯合送交第二階段連署書，臨時喊卡。先由原市區第四（藍委廖偉翔）、第五（藍委黃健豪）、第六（藍委羅廷瑋）選區罷免團體打頭陣。罷團發言人醫師杜承哲表示，第二（藍委顏寬恒）、第三（藍委楊瓊瓔）選區的連署書未達門檻，還需努力，至於第八選區（藍委江啟臣）已達標，但該區罷團未參與聯合送件，尊重個別團體運作方式。



台中市罷免藍委團體4日發出“台中制霸六區全罷”採訪通知，原定5日上午6個選區的罷團將聯合送交第二階段連署書至台中市選委會，但當天晚間臨時異動，改由“中四廢翔”、“中五斷健”、“中六敲羅”3個罷團率先送件。



3個選區所送交的第二階段連署數量，分別為，第四選區4萬6250份、達成率140%；第五選區5萬4000份、達成路158%；第六選區4萬6276份、達成率169.3%。罷免團體在現場高呼“大罷免，大成功”、“台中制霸，六區全壘打”等口號，氣氛熱烈。罷團並拉開彩球，揭露目前總共已收穫20萬份連署書，對第三階段罷免投票相當有信心。

