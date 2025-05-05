賴清德將改組“內閣”　恐受罷免動態影響

劉世芳。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月5日電／有媒體報導，賴清德520就職周年、罷免投票前，將進行“內閣”改組，惹民怨、非賴系5首長將列首波換血重點。《中時新聞網》報導，黨內人士透露，有2個改組時間點，一個是在520賴清德就職一周年後，在5月底前進行；或是考量待“立法院”本會期或延會期結束後，大罷免投票前改組，讓現有行政團隊完成對“立院”的義務後再調整。



儘管黨內堅稱賴清德本就有改組意圖，“內閣”改組與罷免藍委無關，但據瞭解，改組幅度與進度一直受罷免動態影響。



綠營人士透露，面對罷免風潮與“國會”對峙，“賴政府”選擇以“換兵不換將”方式，卓榮泰不動，但調整卓麾下團隊，以提升整體政治回應與攻防能力，朝“戰鬥“內閣”轉型。過去由卓領軍下鄉宣講，基層反映認為效果不佳，新“內閣”應該更有戰力，目前最需要改組的方向是能言善道的戰鬥型“閣員”。



對於“內閣”改組，“政院”人士僅回應，行政團隊持續積極應對美國對等關稅以及多變的國際情勢對台灣所造成的影響，“行政院”已在上月24日提出《因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例》草案，期望透過“強化韌性”、“支持產業”、“照顧民生”以及“安定就業”等四大主軸，給予台灣社會最健全的支持，也期盼“立院”朝野黨團予以支持，為台灣產業做最堅實的後盾。