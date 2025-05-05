新竹雙罷二階送件　邱臣遠籲出門投不同意票

新竹市代理市長邱臣遠今日受訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹5月5日電（記者 盧誠輝）新竹雙罷（罷免國民黨籍“立委”鄭正鈐、新竹市長高虹安）第二階段連署4日送件，共送出10萬4550份連署書，為全台罷團目前送件數最多的地區。對此，台灣民眾黨籍新竹市代理市長邱臣遠今日受訪表示，若未來罷免案第三階成案，大家一定要站出來投票，投下不同意罷免這一票來守護新竹市。



新竹市雙罷連署第2階段從3月5日啟動，在5月4日截止，依新竹市總選舉人數10%估算，罷免鄭正鈐第二階段連署門檻須達3萬5465份，罷免高虹安第二階段連署則須3萬5076份。而新竹市選委會4日晚間公布共收受新竹雙罷團體10萬4515份第二階段連署書，其中，鄭正鈐有5萬3197份，達第二階段連署門檻的150%，高虹安則有5萬1318份，達第二階段連署門檻的146%。



邱臣遠今日出席“資深績優里長、特優里長及績優民政人員表揚活動”會後受訪時指出，他不希望任何惡意的政治操作，造成整個社會的高度撕裂和市民朋友彼此的對立。現階段他會穩定帶領市府團隊，持續落實高市長所擘劃的政見並一一兌現，他會秉持一貫“專心市政、認真工作”的精神，努力把所有政績給做出來，希望能獲得更多市民的肯定。

