民眾黨團特別預算版　刪撥補台電、增發現金

民眾黨團召開“假精華液真灌水 人民拒當冤大頭”記者會，出席者左起白委陳昭姿、黃國昌、張啟楷。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月5日電（記者 張穎齊）“行政院”通過規模4100億元新台幣的“因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例”草案。台灣民眾黨“立法院”黨團5日提出調整預算的版本，維持4100億元，但刪除大灌水的項目，並增加真正應對美國高關稅的項目，包括刪除撥補台電1千億元，增加全民普發現金6千元。



民眾黨團5日於黨團辦公室召開“假精華液真灌水 人民拒當冤大頭”記者會，與會者有總召黃國昌、副總召張啟楷、幹事長陳昭姿。



黃國昌指出，美國總統特朗普提出高關稅，全球經濟已遭受巨大衝擊，台灣百工百業人心惶惶，但民進黨政府草率提出的特別條例，寥寥2頁就要從國庫挖走4100億，根本是掛羊頭賣狗肉，趁機偷渡被“立法院”刪掉浮編、濫編的預算。“政院”想拿灌水假精華液，強迫人民買單。



黃國昌說，民眾黨團拒絕背書，另行提出“因應國際情勢衝擊強化經濟社會韌性特別條例草案”。秉持“三大支持、四項優先”，以及堅守財政紀律、資源不浪費原則，將4100億如實編列用於支持產業、勞工、農業，提升競爭力與應變力，也秉持人民優先的精神，將特別預算挹注於勞健保、還債及普發現金，真正因應國際情勢巨變、確實照顧人民。

