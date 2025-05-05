藍委轟搜藍黨部扣連署公文　官員推給檢察官

藍委吳宗憲。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月5日電（記者 黃筱筠）中國國民黨“立委”吳宗憲今天質詢砲轟“法務部”及“調查局”，日前在搜索國民黨宜蘭縣黨部時，扣查罷免關鍵文件，導致差一點來不及領取第二階段連署書。“法務部長”鄭銘謙則說，當場認定有關的東西可當證物可以查扣，後來釐清之後就發回給律師。“調查局長”陳白立則說，檢察官認為要釐清才扣押，這沒有問題。



吳宗憲不滿說，不是你們現場要查扣什麼就查扣，希望要求程序正義，民眾在接受公權力時，應該要有保障，偽造文書該辦就辦，但是辦藍辦綠公平性原則都不同，社會無法理解。



“立法院”司法及法制委員會今天邀請“總統府”秘書長潘孟安、“國家安全會議”秘書長吳釗燮、“法務部”、“國家安全”局、“外交部”、大陸委員會等相關單位列席就“近期連環爆發“總統府”、“國家安全會議”、“外交部”遭“共諜”滲透及忠誠安全查核不足，導致國家機敏資訊外洩，提出檢討報告及相關防制措施之預算執行情形”進行專題報告，並備質詢。



日前檢調大規模搜索國民黨宜蘭縣黨部，事後黨部指控扣走“中選會”公文，致使無法領取二階罷免連署書。



吳宗憲質詢鎖定國民黨宜蘭縣黨部被搜索議題，發生這種狀況把非本案的東西都扣押嗎？部長跟局長都知道嗎？兩位在現場也點頭表示知道。

