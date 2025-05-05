正面對決！藍委牛煦庭邀罷團領銜人公開辯論

藍委牛煦庭。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月5日電（記者 張嘉文）桃園第一、第四、第六等3個選區罷免藍委團體今日上午前往桃園市選委會，送交二階連署書，其中，罷團宣布罷免中國國民黨“立委”牛煦庭的收件數超過50700份，經造冊後有48788份，達到法定門檻143.66%。牛煦庭對此在“立法院”受訪時，再度要求罷免領銜人陳曉煒與他公開辯論。



罷藍委團體今送件，罷免牛煦庭二階造冊48788份、罷免萬美玲造冊41137份、罷免邱若華造冊33233份。罷團高喊“桃園六區全罷不是夢”、“三階補選都要投，台灣民主向前走”。



牛煦庭說，他是11萬6千人選出來的“立委”，但罷免是要藉這5萬人連署，意圖推翻多數人的決定，難道不需要清楚說明嗎？領銜人如迴避辯論，或者公開討論的論述責任，注定大罷免難以成為“公民運動”，而是再次淪為政治上的惡鬥行為。



牛煦庭日前對發動罷免他的領銜人、牧師陳曉煒發出公開信，邀請陳共同舉辦公開辯論會，在所有選民的面前，把爭議說清楚。但陳曉煒回應，“買不對不好的東西要退貨，需要辯論嗎？這叫客訴，這叫做消費者自救，而我們超過5萬人想退貨了”。



牛煦庭今天在“立法院”受訪時說，正是因為尊重包含不支持他在內的所有選民，他才用光明正大的方式來面對挑戰。以增加辯論場次，讓資訊更公開透明的方式呈現，才是符合民主精神的行為，也才是讓“罷免”回歸“公民權利的行使”而非“單方面惡意攻擊”最正確的方式。

