澳洲萊豬測風向？綠委：回歸食安專業科學

民進黨團回應時事。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月5日電（記者 黃筱筠）美國關稅戰壓力之際，首批含萊劑的澳洲豬肉進口台灣，被認為這是未來美國萊豬進口台灣測風向。民進黨“立法院”黨團書記長陳培瑜表示，我們都用高標準、堅持態度為民眾食安把關，不可能有這樣的臆測。黨團幹事長吳思瑤也說，希望大家食安問題回到專業科學。



據“衛福部”食藥署“豬肉儀表板”顯示，近日有一批澳洲進口豬肉，被檢出還有0.001PPM萊克多巴胺，引起國民黨“立委”許宇甄質疑，“這次叩關明顯在試水溫”，稱進口商利用溫水煮青蛙的做法測試人民的耐心。



吳思瑤指出，食安零容忍，不管誰執政都要努力做到。依循國際標準，台灣做到資訊公開，做到逐批檢驗，這是首批查到萊劑豬肉，但遠低動物容許量之內是安全，希望大家食安問題回到專業科學。



陳培瑜說，食藥署有豬肉儀表板，就是因為有公開透明資料，大家才會看到相關資訊，我們邊境查驗非常徹底。從之前2021年元旦開始輸入豬肉產品會有逐批監視查驗，是百分之百查驗，合格率相關或是檢測有疑慮，就會銷毀或退回。但持續都沒有查出萊劑，因此2023年相關檢驗數字有調整。



陳培瑜表示，今天大家會看到這一批，有點恐懼、擔心，主要是我們有公開透明查驗，今天查出來0.001ppm是符合相關食安標準，我們動物容許量是0.01ppm。就是符合規定食藥署放行許可，有人還是會擔心要測試民意，但食藥署會依照科學分析，也許後來還會有民眾擔心，但是我們公開透明我們都會合乎國際標準，都用高標準、堅持態度為了民眾食安把關。