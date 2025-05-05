藍黨團批民進黨　無法解決台灣亂象才該離開

國民黨團5日召開記者會，出席者左起，賴士葆、葛如鈞、王育敏。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月5日電（記者 張嘉文）澳洲進口“冷凍豬腳”成首批輸台瘦肉精萊豬，中國國民黨“立法院”黨團今天召開記者會表示，現在萊豬進口、新台幣升值、產業也外移，“賴政府”和美國談判到底換來什麼？尤其民進黨對萊豬過去說是零容忍，現在卻說符合標準，整個社會這麼多亂象，“經濟部長”郭智輝還敢嗆聲台電員工“看不下去，可離開”，但真正該離開的是解決不了問題的執政者。



4月29日，1批22.99公噸自澳洲進口的豬其他可食部位檢出0.001ppm萊克多巴胺。這是台灣在2021年1月開放萊豬進口以來，首度有進口豬肉被檢出含萊克多巴胺0.001ppm，雖未超過安全容許值超標，仍引發關注。



國民黨團今天召開“萊豬開放、產業外移、台幣升值，政府一昧付出，換到了什麼？”記者會，包括黨團副書記長王育敏、“立委”葛如鈞、賴士葆等人出席。



葛如鈞表示，近期非常多重要事件顯示賴清德、“行政院長”卓榮泰、民進黨“立法院”黨團總召柯建銘“賴卓柯”體制是無能且無為。現在面對美國壓力不斷退縮，人民權益及健康、科學技術、產業利潤都受損，這樣下去真正賣台的是民進黨政府。



葛如鈞示警說，近期隨新台幣升值，進口商買萊豬變得更加便宜，未來恐怕有更多萊豬流入台灣市場。加上在美方壓力下，台灣對各國肉品恐怕也不能標註產地；政府為增進各國貿易，可能將畜牧業的農產品進口台灣變成可交換的牌，現在就怕政府都無條件吞下去。

