台南藍副主委被押逾月　議會黨團接手罷綠委

國民黨台南市議會黨團5日召開“公開招募罷免連署志工”記者會。（中評社 蔣繼平攝） 中評社台南5月5日電（記者 蔣繼平）中國國民黨台南市黨部是這波第一個遭檢調搜索，羈押黨工的地方黨部，黨部副主委莊占魁從3月被羈押至今，黨務無法推動，現由國民黨市議會黨團接手罷免綠委林俊憲、王定宇二階連署。國民黨市議會黨團上週開記者會“全面罷綠”，5日再喊出“全面召募志工”與“擴大徵求連署站”，持續加強熱度與聲勢。



中國國民黨台南市黨部由藍委謝龍介兼任主委，平時由副主委莊占魁操盤，莊3月被羈押至今還未出來，黨部陷入群龍無首。



國民黨台南市議會黨團5日召開“公開招募罷免連署志工”記者會，黨籍議員盧崑福、蔡育輝、李中岑、蔡宗豪等人到場，黨籍議員王家貞和林美燕派助理出席表達支持。記者會上也搬出6面罷免綠委林俊憲、王定宇的立式海報與相關手舉版。



國民黨台南市議會黨團表示，台南市黨部副主委莊占魁從3月被羈押至今，黨工全部都被傳訊，志工更是被檢察官在偵查庭上痛罵，在偵查庭上怕的發抖，好不容易熬到離開偵查庭，卻在地檢署大門嚇得痛哭失聲。黨團也批“身為犯罪偵查主體的檢調，為何在這次民進黨大罷免下，成了民進黨追殺國民黨的打手？”



國民黨台南市議會黨團指出，雖然市黨部黨務無法推動，由議會黨團接手罷免綠委林俊憲和王定宇，黨團公開招募罷免連署志工，並提供適當車馬費和誤餐費，並擴大徵求連署站，請反對民進黨一黨獨大的支持者，直接與國民黨議會黨團議員服務處聯絡，大家一起站出來“反清德、復民主”。



罷免台南綠委林俊憲、王定宇二階連署截止日是6月10日，預計5月底前要完成目標份數，二階連署門檻要達該選舉區選舉人數的10%，林俊憲（台南第5選區）二階連署門檻為2萬6569人，王定宇（台南第6選區）二階連署門檻則為2萬6038人。目前台南罷免綠委2案均喊出二階連署目標都要衝到3萬份。