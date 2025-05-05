首批萊豬輸台　藍委許宇甄轟卓“內閣”全下台

國民黨籍“立委”許宇甄。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月5日電（記者 張穎齊）澳洲進口“冷凍豬腳”成首批輸入台灣的萊克多巴胺豬肉，雖未超標，但專家籲監測流向。來自雲林農業縣的中國國民黨籍“立委”許宇甄5日痛批，“賴政府”面對為了私利進口萊豬的商家，不顧台灣人食安，且還在集體昏睡，這種失能的“行政院長”卓榮泰“內閣”團隊，應全部淘汰下台。



食藥署“豬肉儀表板”顯示，4月29日一批22.99公噸自澳洲進口的豬其他可食部位（如豬腳、大腸頭、肝連、嘴邊肉、豬頭皮、豬腸衣等）檢出0.001PPM萊克多巴胺。台灣於2021年元旦開放萊豬進口，此為開放後首批進口含有萊劑的豬肉，儘管來自澳洲，但被視為美國萊豬輸台的敲門磚。



食藥署5日表示，各國輸入豬肉產品採一般抽批查驗，將持續依“食安優先、科學分析、國際標準及市場稽查”辦理。



許宇甄在“立法院”受訪批，新台幣匯率升值，進口商買萊豬變得更便宜，4月29日已有22.99噸澳洲萊豬成功闖關，三管五卡變成不管不卡，台灣人食安亮紅燈。



許宇甄說，賴清德上任將滿1年，就毀棄當年承諾，為應對美國高關稅，要排除非關稅貿易障礙，而豬肉進口商在端午節前夕進口這麼大量的萊豬，明顯是在替往後大量進口萊豬試水溫，為了補破網，“衛福部”應該恢復輸入豬肉產品，採取逐批監視查驗，也就是100%逐批查驗，不可讓不肖進口商有可趁之機。



許宇甄轟，卓“內閣”對內只會搞政治鬥爭，對外事務只知下跪投降，面對高關稅、高匯率、食安等危機，“賴政府”全都束手無策，要救台灣、顧人民、護食安，“內閣”應全數改組，卓榮泰應立即下台。