朱立倫要考核罷綠委　藍議員蔡育輝：不實際

國民黨籍台南市議員蔡育輝。（中評社 蔣繼平攝） 中評社台南5月5日電（記者 蔣繼平）中國國民黨主席朱立倫上週下軍令投入罷免綠委二階連署並列考核，傳出基層有雜音，更憂“令不出黨中央”。積極投入罷免台南綠委的國民黨台南市議會黨團發言人、台南市議員蔡育輝接受中評社訪問表示，考核不實際，深綠選區有人願扛國民黨招牌選就不容易，他認為還是要“自動自發”，若二階未過會重挫國民黨士氣，他更說“台南市黨部都被抓光光，我們當然要出來幫忙！”



國民黨參與提議連署第一階段罷免案的地方黨部，幾乎全遭到檢調搜索，且多名重要黨工被羈押禁見。朱立倫上週下軍令，要求全黨公職投入第二階段連署作業，並列績效考核。目前傳出藍營內部傳出擔憂不知具體績效怎麼算，若黨中央無明確機制，可能會無所適從，可能最後“令不出黨中央”的窘境。



對此，蔡育輝表示，應該說藍營縣市長比較有資源，比較可以去幫忙募款，這部分每個縣市都不一樣。譬如台南市黨部被抓光光，黨工志工被抓到嚇死了，連出來都不敢出來，基層有寒蟬效應也不太敢出來，市議會黨團為什麼站出來？因為黨部就沒半個人了，當然要出來幫忙。



蔡育輝表示，如果罷免綠委二階連署沒有通過，將會重挫國民黨的士氣，所以台南藍議員們都在衝，要出去努力打拼。而且市黨部目前黨務無法推動，那就讓國民黨議員來負責，大家一起配合到各地宣傳擺攤，有錢出錢、有力出力，分別做看板、到場助講等等，大家就會一條心。



怎麼看“考核機制”？蔡育輝表示，其實並不實際，大家認為也不需要這樣做，這個事對大家的鼓勵，難道考核是明年不給提名參選嗎？很明顯，國民黨這個品牌，在民進黨執政、深綠的地方，有人參選就很不容易，所以他認為還是“自動自發”，反對一黨獨大、反制大罷免。



國民黨台南市黨部副主委莊占魁從3月被羈押至今，黨務無法順利推動，現由國民黨市議會黨團接手罷免綠委林俊憲、王定宇二階連署，上週開記者會“全面罷綠”，今再喊出“全面召募志工”與“擴大徵求連署站”。罷免林俊憲、王定宇二階連署截止日是6月10日，目前均喊出目標5月底前各衝到3萬份。