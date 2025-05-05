台幣驚見2字頭！翁履中：台灣配合美要求？

翁履中表示，台幣升值的關鍵在於升值過程是否有戰略、有節奏。（照片：翁履中臉書） 中評社台北5月5日電／新台幣5日兌美元升到29字頭，創下自1988年以來最大單日升幅，牽動整個亞洲金融局勢。對此，旅美教授翁履中5日在臉書發文表示，對於新台幣急升，“中央銀行”似乎未明顯出手干預，與過去台灣貨幣當局積極平抑升值的風格有所不同。這點，也讓外界推測：台灣是否已“默契性”配合美方要求，在匯率上釋出善意？



翁履中強周，關鍵不在於是否升值，而是升值的過程是否有戰略、有節奏，以及是否清楚傳達預期與底線，“市場真正憂慮的不是升值本身，而是政策模糊與方向不明”。



翁履中表示，市場分析普遍認為，這波強升與台美貿易談判密切相關。根據瑞典斯堪的納維亞銀行分析，台灣資金市場可能正對美方即將與亞洲夥伴達成貿易協議的預期做出反應。美國總統特朗普（Donald Trump）日前接受訪問時透露，本周可能與“多個國家”簽署新一輪貿易協議，雖未具體點名，但包括台灣、韓國與日本等國目前正積極與華府協商，被視為主要對象。



翁履中說，與此同時，美國對中國大陸商品的關稅政策仍維持強硬，特朗普在“空軍一號”上接受媒體提問時強調“協議是我說了算”，展現對談判節奏的高度掌控。副總統范斯（JD Vance）也指出，美方正在與印度、日本及韓國等國密集協商，傾向優先處理“比較好談”的對象。



翁履中指出，台幣的急升引發外界對台灣貨幣政策的高度關注。相較以往，“中央銀行”今被質疑“沒動作”，與過往傾向抑制快速升值的態度略有不同，引發外界推測，台灣是否已在匯率政策上對美方釋出善意，作為談判籌碼的一部分。



翁履中表示，新台幣大漲與特朗普放話“貿易協議即將到來”這兩則新聞，看似平行，實則相互映照。特朗普的談判邏輯一向不是單點操作，而是多軌並進——關稅只是起點，真正的談判籌碼還包括匯率、防衛依賴、軍售合作、科技投資乃至市場開放等多重面向。從1985年的《廣場協議》到如今傳聞中的“海湖莊園協議”，美國在貿易談判上向來以靈活多元的策略進行施壓，不僅限於關稅，而將匯率、防衛合作、軍售、科技投資與市場開放等因素一併納入協商考量。

