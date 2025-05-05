新竹縣罷藍委二階達標　林思銘：堅定迎戰

藍委林思銘今日接受媒體聯訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹5月5日電（記者 盧誠輝）全台各地罷藍委團體進入倒數衝刺階段，新竹縣第二選區藍委林思銘第二階段罷免連署在昨日已達標，林今日受訪表示，面對這場惡意罷免，他將堅定迎戰，也懇請新竹縣的鄉親踴躍出來投下“不同意票”，以行動守護新竹縣的未來。



新竹縣兩席“立委”都是中國國民黨籍，分別是第一選區徐欣瑩，第二選區林思銘，目前均遭綠民團鎖定罷免。



新竹縣罷藍委連署第2階段從3月12日啟動，將在5月10日截止，依新竹縣2個選區的總選舉人數10%估算，罷免第一選區藍委徐欣瑩第2階段連署門檻須達2萬1527份，目前尚差約3000份連署書，而罷免第二選區藍委林思銘第2階段連署則須2萬3287份，在昨日已經達標。



林思銘今日率“立法院”財政委員會赴新竹縣考察教育體育設施與客家事務執行情況時受訪指出，民主不能只有一種聲音，不同立場、不同意見，都應受到尊重。他呼籲新竹縣鄉親應以智慧與理性，拒絕惡意罷免，守護新竹，守護大家共同珍惜的民主價值。



林思銘說，民主社會的價值，在於包容不同的意見，在於理性與溝通。然而，近期全台發起的罷免行動，卻令人遺憾看到民主被惡意操作、社會被刻意撕裂的現象，用罷免成為打壓異己的手段。



他認為，真正的罷免機制，應是針對失職、失德的公職人員進行糾正。但如今，這場罷免行動卻充滿了仇恨與對立，背離了初衷，成為一場無端的政治操弄。惡意的罷免，不僅浪費社會資源，更是對認真做事者最殘酷的傷害。



林思銘質疑，在二階連署過程中，也有諸多問題，如第一階的“提議人”不得為第二階段“連署人”、是否年滿20歲且居住未滿4個月連署者、用死亡者資料、字跡相同者、具原住民資格、選區的核對、格式不符等情形。他呼籲，新竹縣選委會有責任依法實質審查，確保程序公正，維護民主機制的尊嚴。



林思銘強調，面對這場惡意罷免，他將堅定迎戰，也懇請新竹縣的鄉親踴躍出來投下“不同意票”，以行動守護新竹縣的未來。