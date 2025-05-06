2032台能穩定供電？黃士修：因產業外移

核能流言終結者創辦人黃士修。（中評社 方敬為攝） 中評社台中5月6日電（記者 方敬為）核三廠二號機即將於5月17日除役，這是最後一部運轉中的核電機組，象徵台灣正式邁入非核家園時代。針對民進黨政府稱至2032年都能穩定供電，“核能流言終結者”創辦人黃士修接受中評社訪問表示，核能退場只會出現能源缺口，所謂供電無虞只是話術，有許多隱藏前提，包括火力能源佔比恐怕上看100%，又或者民進黨政府已預見台灣產業外移、空洞化趨勢，當台積電等高耗能產業移出，台灣經濟發展停滯，電力當然夠用。



黃士修，清華大學理學院學士（主修數學、物理），英國倫敦帝國學院物理學碩士班肄業。出身公民團體，為核能流言終結者創辦人兼執行長、廣播媒體主持人及政治評論員。



對於終結核能，“經濟部長”郭智輝4月29日表示，屆時火力發電佔比將達84%。對於能源短缺的風險，賴清德則表示，經過盤點，台灣2032年以前穩定供電無慮，也強調台灣經濟仍具韌性，盼將危機化為轉機、再轉為商機。



談到核能退場對能源供應的影響，黃士修表示，這幾年來台灣官方說法都是供電無虞，但當中其實有許多隱藏前提，首先，它是用大量增加火力發電去做能源支撐，表面上宣稱發展再生能源的佔比增加，可是仔細去看台電公司歷年來的數字，會發現再生能源的目標事實上是落後的。



黃士修指出，蔡英文卸任前曾說，2025年再生能源佔比要達到20%，但截至目前仍未達標，確定跳票。這幾年實際增加的是大型的火力機組，因為也衹有大型火力機組能夠去填補核能發電的缺口。



他說，郭智輝也承認，核三電廠2號機組停止運轉後，火力發電的佔比將高達84%以上，而且這還是有風電、光電的情況，當進入晚間沒有太陽能供電，或者風力發電也減弱的狀態下，恐怕火力發電將上升至90%甚至上看100%，所以民進黨政府所謂的“供電無虞”，顯然只是話術。