新台幣狂飆　蔡正元：有簽台版廣場協議？

蔡正元。(中評社 資料照) 中評社台北5月5日電／新台幣兌美元匯率狂升，今天中午暫收29.95元，升值1.114元。前“立委”蔡正元5日網路節目指出，央行可拿新台幣買美元，只要美元漲上去，台幣就跌，但央行並沒有這麼做，推測“賴政府”有跟美國簽台灣版的廣場協議，並呼籲台灣的出口廠商皮得繃緊一點。



根據《中時新聞網》報導，蔡正元5日在網路節目《蔡正元講座》中指出，最近台幣升值激烈，表示有人匯美元進台灣，賣美元買台幣，導致美元跌、台幣漲；不過蔡正元認為，央行若要阻擋台幣升值非常容易，只要拿台幣出來賣且買美元，美元就漲了，如今美元貶值，表示央行不護盤，台灣官方要讓台幣升值、美元貶值。



蔡正元也提及1980年代的廣場協議，當時美國找日本、英國、法國以及德國的央行行長和財政部長在美國紐約的廣場飯店開會，命令這些國家要拉抬自己國家的貨幣，以解決美國對這些國家的貿易赤字；這些國家在同一時間把外匯存底美元拿出來賣、拋售美元，導致市場也跟著拋，美元劇烈貶值，整整貶值快兩年，直到1987年2月，美國跟上述等國家在法國巴黎羅浮宮簽下羅浮宮協議，要這些國家把美元買回去、把匯率穩定下來。



蔡正元指出，美元面臨一年半的大貶值，並沒有改變貿易逆差，美國貨品還是進不了日本市場、日本貨品繼續在美國市場攻城掠地；針對有些人怪罪廣場協議讓日本失落30年，蔡認為德國、英國、法國都沒有因此而失落，只有日本有，顯然問題出在日本身上。



蔡正元表示，當時日本除讓日幣升值以外，還把原本5%的日本利率變成2.5%，當時希望把利息降下來，讓大家借日圓賣日圓、買美元，擋住美元跌勢，不過很多人卻開始從銀行搬錢變成美元，到海外投資，特別是到美國投資房地產；然而，這樣的局勢在1990年出現變化，許多日本人在美國投資房地產後，發現價格被炒太高而沒有人接手，且在日本的利息雖然僅2.5%，但還是得還本金，使得許多日本人的資本全部賠光、日本銀行倒、保險公司也倒，錢都在海外賠光，國內便沒有錢投資科技事業、生產事業，出現“資產泡沫”。

