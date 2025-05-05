台幣急升　趙少康：維持內需　推愛用台灣貨

針對台幣升值，趙少康提出解方。（照片：趙少康臉書） 中評社台北5月5日電／新台幣近日升勢驚人，中國國民黨戰鬥藍發起人、前中廣董事長趙少康趙少康5日在臉書發文指出，當經濟發展的三大動能中，出口受阻、投資停滯，必須維持內需溫度才能救台灣，面對美國發動的全球貿易戰，加拿大已經吹起愛用“國貨”風潮，歐盟也在規劃“購買歐洲貨”政策，因此他認為政府應該趕快協助廠商架網站賣外銷商品，讓“愛用國貨”成為愛台灣的具體行動。



據《彭博》報導，新台幣兌美元一度升值至29.59，隨後回落至當日上漲約3.7%的29.96，盤中漲幅創下1988年以來最高。過去一個月，新台幣上漲了10% 以上。



趙少康指出，出口、投資、內需是經濟發展的三大動能，尤其台灣，高度倚賴出口，跟美國關稅談出什麼還不知道，經濟可能就被匯率拖垮了，美國關稅大刀還沒砍下來，股市先被匯價嚇崩了，接著因為台幣快速升值，出口廠商的獲利被侵蝕，甚至蒙受匯率損失，提高定價又會讓東西賣不出去，很快，不只廠商受影響，台灣無薪假甚至失業人數就會增加，荷包縮水了，消費能力也會降低。



趙少康也批，“國難”當頭，賴清德還在靜悄悄，民進黨政府一點作為都沒有！只會搞戰鬥“內閣”想鬥垮國民黨，只會強升暴升台幣還裝作是自願的，好像被強迫自願就不是強暴。



因此趙少康認為，既然政府靠不住，人民必須自救，一起愛用“國貨”，當經濟發展的三大動能中，出口受阻、投資停滯，必須維持內需溫度才能救台灣，不只蔣經國時代曾經發起“愛用國貨”行動，面對美國發動的全球貿易戰，加拿大已經吹起愛用“國貨”風潮，歐盟也在規劃“購買歐洲貨”政策。



趙少康也說，台灣廠商因匯率或關稅外銷美國的商品賣不出去，與其放在倉庫，不如改成內銷，尤其是中南部傳統產業、農漁民，政府應該趕快協助廠商架網站賣外銷商品，讓“愛用國貨”成為愛台灣的具體行動。