新台幣升破30元　半導體業匯損壓力重

新台幣兌美元匯率升破30元。（照片：台灣銀行網站） 中評社台北5月5日電／新台幣兌美元匯率狂升，5日中午暫收29.95元，升值1.114元，電子等出口產業彌漫恐慌。台積電評估，新台幣兌美元升值1%，將造成營業利益率下降0.4個百分點



根據《中央社》報導，台積電及聯電表示，新台幣兌美元匯率升值將對營收及獲利造成不利影響，台積電評估，新台幣兌美元升值1%，將造成營業利益率下降0.4個百分點；聯電預期，新台幣每升值1%，估計將影響毛利率約0.4個百分點。



封測廠日月光投控今天指出，新台幣升值1元，對封測業務毛利不利影響約1.5個百分點。



汽車零配件廠商東陽表示，大部分客戶訂單報價時間相對短，大約7至10天左右，新訂單依據當下平均匯率計價，短期內可因應，不過新台幣匯率急升，匯損壓力相對大。



不具名半導體業界人士指出，新台幣匯率急升，考驗半導體和電子產業在外匯的避險能力，由於匯率波動大，客戶也可能要求產品報價調整，這時業者的議價能力（bargaining power）就很重要，上游半導體廠商相較於電子零組件廠商，議價條件較高。



汽車零配件產業人士表示，新台幣匯率急升“很恐怖”，考驗廠商的應變速度和能力，匯損壓力可能讓產業第2季“少賺”，盡量避免出現稅後虧損。