新台幣飆升9.19角　收30.145元

新台幣兌美元匯率5日收盤價為30.145元，升9角。（照片：鉅亨網） 中評社台北5月5日電／台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收30.145元，飆升9.19角，成交金額33.87億美元。驚險守住30元大關。



受新台幣大幅升值拖累，台股加權指數今以20532.99作收，下跌254.65點（1.23%），受匯率影響的電子等出口產業、金融股皆災情慘重。



央行總裁楊金龍下午4點半召開記者會，親上火線說明。記者會進行中。



新台幣兌美元匯率5日開盤一小時，匯率持續走升，截至上午9點55分，漲幅超過1.4角、報29.640；上午10點55分升至29.59，午間回拉至29.95。統計上午成交額為26.34億美元。下午四點收盤價為30.145元，升9角，統計整日交易量為33.87億美元。



新台幣上周五盤中強升1.247元，為近14年半首見，甚至一度見到30字頭，儘管終場守住31元，但今早開30.910，盤中最低29.820。



央行資料顯示，新台幣匯率上周五飆升9.53角，創1993年統計以來、單日升值金額最高紀錄，終場收31.064元，連五升，累計升值1.465元，原先匯銀人士認為，台幣可能會在30.8、30.5、30.2元之間，來回作壓力測試，未料，今早開盤不到一小時，匯率觸及2字頭，且盤中持續升值，截至上午9點40，續升至29.710。