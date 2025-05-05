新台幣飆升　楊金龍7點聲明：美未要求升值

針對新台幣近期飆升，台“央行”總裁楊金龍召開記者會說明。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月5日電（記者 張穎齊）新台幣5月以來連兩個交易日大升值，5日盤中一度見到2字頭，收盤前“中央銀行”強勢干預，但仍狂升9.19角，以30.145元作收。央行總裁楊金龍5日親上火線召開記者會，以7點說明強調，央行並未參與台美經貿工作小組，而美國財政部也未要求新台幣升值。



新台幣兌美元今天開盤價為30.91元，最高29.59元、最低30.91元。



楊金龍表示，新台幣升值是因為預期心理，導致近兩日波動擴大。他呼籲，市場評論人員切勿以臆測方式，評論“國內”匯市相關議題，避免影響“國內”匯市秩序與穩定，甚至波及到“國內”匯市相關議題。





針對匯市波動狀況，“央行”做7點說明：



一、“我國”經濟基本面表現良好，據“主計總處”發布，去年經濟成長率初步統計數為4.59%，本年第一季經濟成長率概估數為5.37%，優於美國、中國大陸、新加坡及南韓。



二、本年以來，金融市場逐步修正上年10月興起之川普交易，惟4月9日迄今，美國特朗普總統宣布對等關稅暫緩90天實施，並開始與主要貿易對手國協商，全球股市回溫；此期間外資匯入資金投資台股，加以廠商因新台幣升值預期心理而增加美元供給，致本年迄今（5／5）新台幣對美元匯率波動幅度擴大。



三、本行並未參與台美經貿工作小組，而美國財政部也未要求新台幣升值；近年來台灣對美國貿易順差擴大，主要反映美國對台灣資通訊產品需求大增所致，而非匯率因素。本行不會操縱匯率，且近年來台灣亦未被列為匯率“操縱國”。



四、媒體報導海湖莊園協議（Mar-a-Lago Accord），提及美國與主要貿易“對手國”進行關稅協商時，可能要求貿易“對手國”貨幣升值及轉換百年債券等議題，均屬市場人士之臆測，並非事實。白宮經濟顧問Stephen Miran日前已澄清，百年債券的構想是他加入川普團隊前所提出，並未納入當前川普政府政策選項。



五、前述美國換債議題，據悉美國財長貝森特（Scott Bessent）表示，並未有相關計劃；美國財政部於本年4月30日公布第二季度再融資聲明稿及webcast記者會指出，預計未來維持原有之發債計劃，也未提及百年債券或外國持有美國公債課稅等議題。



六、籲請市場評論人員切勿以臆測方式，評論“國內”匯市相關議題，俾避免影響“國內”匯市之秩序及穩定，甚至波及到實體經濟。



七、本行亦呼籲廠商不要聽信市場過度誇大或不實的分析，產生非理性的預期而拋匯，最終反而損及自身利益。