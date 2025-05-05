台新金李鎮宇：新台幣狂升是事件非趨勢

台新金控首席經濟學家李鎮宇。（中評社 資料照） 中評社台北5月5日電／新台幣連續2個交易日暴力升值，盤中更飆漲破1元，出口商哀鴻遍野。不過，台新金控首席經濟學家李鎮宇今日受訪強調，新台幣這波升勢“是事件而非趨勢”，廠商搶在關稅前瘋狂拉貨也是推力，讓新台幣暴衝的因素消退後，匯市就會冷靜下來。



美國匯率報告公布之前，市場對新台幣升值的預期心理持續發酵，加上外資匯入、出口商恐慌性拋匯等因素助攻，新台幣升勢無法擋，2日盤中升幅達1.247元，終場收31.064元，強勁升值9.53角，單日升幅達3.07%，不僅是1993年統計以來單日最大升幅，也登上亞洲當日最強貨幣。



今天上半場繼續衝，開盤半小時內就升破30元整數大關，站上29元，最高升抵29.59元，狂漲1.474元，接近中午，美元買盤湧現，升勢才開始踩煞車，匯價回到30元附近整理。收盤前央行強勢干預，但仍狂升9.19角，以30.145元作收。



台央行總裁楊金龍今日下午召開記者會強調，央行並未參與台美經貿工作小組，而美國財政部也未要求新台幣升值。



《中央社》報導，李鎮宇指出，新台幣兌換美元匯率主要由出口商拋匯力道決定，而出口商拋匯力道通常與台灣出口年增率成正比，因此外貿成長率亮眼時，新台幣應該要升值；但新台幣升值到一定程度，將削弱出口競爭力，抑制外貿動能，新台幣隨之貶值，成為動態均衡的循環。



然而，過去2年的新台幣匯率並未朝此方向發展，李鎮宇說明，疫情期間，美國聯準會暴力升息，加上人工智慧（AI）商機大爆發，美股大漲，台灣民間資金前進美股和美債；在此情況下，大量投資資金賣台幣換成美元，抑制新台幣匯率，導致過去2年匯率被實質低估。



李鎮宇進一步指出，在此同時，有2大因素埋下新台幣暴力升值的種子：



第一、美國總統特朗普暫停關稅90天，讓原本因關稅戰往下掉的出口外貿迎來反轉，因為拉貨關係，大規模跳升，拋匯力道非常強勁。



第二、部分投資人原先預期特朗普上任後，股債會有好表現，但“原來是一場幻夢”，加上特朗普不確定性極高，投資人漸失對美國商品的投資信心，資金開始回流台幣。



李鎮宇表示，這2大因素結合後，新台幣才會突然暴衝，“這是一個事件，並不是一個趨勢”。



李鎮宇認為，一旦廠商提前拉貨動能慢慢消退，新台幣不可能一直升值。