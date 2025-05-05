新台幣暴升是廣場協議2.0？楊金龍否認

台“央行”總裁楊金龍。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月5日電（記者 張穎齊）新台幣5月連兩個交易日暴衝，台“中央銀行”總裁楊金龍5日親上火線說明=. 對於外界以“廣場協議”推估新台幣可能有升值壓力，楊金龍表示，廣場協議簽訂時，外匯市場還不是很大，資金移動沒那麼頻繁，那時後可以聯合干預，現在的匯率主要由資金流動決定，所以特朗普才會只提出對等關稅政策，時空背景不同，兩者不能相提並論。



新台幣兌美元匯率今天收盤收在30.145元，飆升9.19角，成交金額33.87億美元，驚險守住30元大關。今日開盤價為30.91元，最高29.59元、最低30.91元。



楊金龍表示，很多人最近在講廣場協議、海湖莊園協議，但現在的情況不能跟1984年廣場協議簽訂時相提並論，主要在於資金流動的自由性，這主要是從2000年WTO開始，開始走全球化、市場開放的角度，資金移動也比較自由。



楊金龍說，廣場協議是行不通的，因為現在的資金流動更大，與貿易相關的比重不到5%，外匯也變成資金流動來決定，所以“聯合干預”的議題沒有提出來，因為他知道也沒辦法干預，所以特朗普才會只提到對等關稅，更沒有“海湖莊園協議”。



楊金龍表示，很多時後資金流動沒有反應經濟基本面，所以才有禿鷹、熱錢，他主要就是靠資金流動賺取匯差，他認為這個形容很貼切，所以“央行”才會關注資金流動。



楊金龍指出，匯率由市場供需決定，這是“正常（NORMAL）的狀態”，但最近確實有預期心理，加上也有評論促升新台幣，最近確實有過度波動，“央行”也有進場，但“預期心理太強烈了”，所以“央行”才要不斷澄清，表示沒有美國要求的這件事。



楊金龍表示，“央行”也有盡“央行”的職責進場干預，所以才需要出來呼籲民眾不要有預期心理，因為有很多民眾也認為最近過度波動，不一定是美元，但就算買日圓，最後都會轉換成美元，結果很多的銀行APP就因此塞住，無法登入，反應的就是預期心理。