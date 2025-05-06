中評關注：綠激化對立衝罷免　弄巧成拙？

藍白合作站隊已造成綠營龐大民意壓力。（中評社 資料照） 中評社台北5月6日電（記者 鄭羿菲）民進黨操作大罷免，激化對立手法層出不窮，但賴清德在2024大選只拿到4成選票，另外的6成民意會不會反撲？綠營會否積小勝而大敗？即將在7月至8月間的罷免藍委投票中到答案，值得後續觀察。



大罷免浪潮持續延燒，根據“中選會”統計，共有50名“立委”進入罷免連署第二階段，包含34席國民黨“立委”、1席無黨籍泛藍“立委”以及15席民進黨“立委”。雖罷藍委民團聲勢較強，但民進黨執政內外交迫，政治面有4月26日在野黨25萬人上凱道“戰獨裁”，經濟面有美國對等關稅、新台幣狂升值等，藍白已逐漸整合向綠吹響戰鬥號角。



賴清德口中“更大的民意”正醞釀反撲綠營，也為2026地方選舉開始熱身，近期從2場集會活動高下立判：一、“台獨”網紅八炯等人舉辦419“拒絕統戰，守護台灣”集會，號召青鳥上凱道，在大晴天的天氣下，現場湧入5.5萬人。二、中國國民黨舉辦426“戰獨裁”集會，民眾黨響應聯合，在陰雨綿綿的天氣下，凱道湧入25萬人，當中也包含對賴清德執政近1年毫無成績不滿的中間選民。



賴清德操弄大罷免議題撕裂台灣社會、塑造對立，不外乎是要緊抓自己40%選票的基本盤，但隨著民眾黨主席黃國昌下軍令“罷免投票出來投反對票，對民進黨、賴清德說不”，藍白逐漸整合站隊後，面對的是近60%民意的反撲。



不過，台灣新故鄉智庫協會理事曲兆祥直言，426聲勢浩大，但大罷免不可能停，反而會更激化。從近期罷藍團體宣傳時，不時出現正反意見民眾搶麥克風、互罵、肢體暴力等衝突來看，台灣社會更趨對立。



民進黨應對台灣內部壓力，也只能催化對立應對，逮到機會就攻訐藍白，如白沙屯媽祖進香近33萬人的宗教活動，親綠媒體大肆抹黑黃國昌守孝百日卻出席犯忌，綠營側翼再接力抨擊，還得由朝天宮回應“守孝與媽祖不會衝突”，見抹黑無效，再開始渲染黃活動中坐機車違規等事、國民黨籍雲林縣長張麗善移開值年爐主等。



另一個激化社會對立是來自於司法，檢調大動作偵查大罷免“死亡連署”，搜查數個國民黨地方黨部、羈押黨公職，雖藍營因“偽造文書”而理虧，但也讓台灣民意基金會董事長游盈隆出生質疑，無法理解為何檢調的辦案局勢會趨向特定方向，死亡連署有這麼嚴重嗎？長期以來微罪不舉，此次卻嚴重到跟重刑犯一樣在處理，民意會有所反應。



台灣內外壓力驟升，雖綠營在大罷免上多箭齊發，打得藍營應接不暇、士氣大傷，但台灣政治、經濟問題不止，尤其不論是美國高關稅或新台幣狂升值，都可能造成台灣下半年出現企業倒閉、勞工失業潮。在此情況下，大罷免對綠營究竟是好的，還是會使得情勢更惡化，弄巧成拙，還很難說。