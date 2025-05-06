王家貞：談二戰扯團結對抗　賴期待三戰？

國民黨籍台南市議員王家貞。（中評社 蔣繼平攝） 中評社台南5月6日電（記者 蔣繼平）針對外媒報導賴清德8日將對外發表紀念二戰相關看法並強調必須挫敗“侵略”行為，中國國民黨籍台南市議員王家貞接受中評社訪問表示，民進黨政府執政後不斷美化日本殖民台灣的歷史，日本就是二戰的禍首，談二戰應該譴責誰發起戰爭，怎會扯到團結對抗誰誰誰，難道賴清德期待三戰？讓人匪夷所思。她強調“大家都不希望有戰爭發生，台灣也不要去挑釁。”



王家貞，1957年生，政治大學西洋語文學系學士，從政前曾任外文秘書，以及學校英語教師。現任台南市議員，選區在東區，擔任7屆的資深議員。過去曾加入新黨、親民黨，2007年加入國民黨至今。王家貞平日問政風格犀利，針砭時政不留餘力，有“議會俠女”雅稱。



根據《路透》報導，8日將是第二次世界大戰歐洲戰場勝利80週年紀念日，賴清德將在當天發表“二戰歐戰勝利80週年演說”，強調“侵略”必將失敗，並呼籲民主陣營共同對抗中國、俄羅斯。



對此，王家貞表示，自從民進黨政府得權、掌權以來，一直藉著執政資源去美化、去遮掩日本造成第二次世界大戰的歷史事實，譬如最明顯的，明明是“日據”，課本慢慢全面性地改成“日治”，但事實上台灣人就是被日本殖民50年，日本就是發動二戰的禍首，難道現在要反過頭來稱讚日本嗎？這點她個人覺得非常遺憾。



王家貞表示，賴清德上任才一年就內憂外患，把內部鬥得一蹋糊塗，讓台灣人民之間彼此越來越仇恨，賴清德卻很無厘頭的突然要發表對二戰相關宣言，這實在很難理解，賴清德只差沒有講要幫日本說話、幫日本美化殖民，從她個人來看的話很不搭嘎。